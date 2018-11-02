С целью в полной мере соблюсти предусмотренную Конституцией процедуру досрочного роспуска парламента, вчера Национальное Собрание вторично созвало специальное заседание по вопросу выборов премьер-министра.

Напомним, что 16 октября Никол Пашинян подал прошение об отставке с поста премьер-министра, дабы посредством неизбрания дважды (с интервалом в неделю) главы Кабинета министров создать правовую основу для роспуска представительного органа и проведения в декабре внеочередных парламентских выборов.

Первое специальное заседание состоялось 24 октября. Единственным кандидатом был Никол Пашинян, который не был избран в соответствии с достигнутой предварительно с фракциями договоренностью.

На состоявшемся вчера заседании по инициативе одной трети депутатского корпуса на пост премьер-министра вновь была выдвинута кандидатура Никола Пашиняна.

Исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян на этот раз фактически выступил в парламенте с программной речью, насыщенной экономическими компонентами. Вторичное выдвижение своей кандидатуры он объяснил тем обстоятельством, что 24 октября просто не успел высказаться об экономике. Он подробно коснулся экономической ситуации в Армении за последние месяцы, отметив, что показатели экономической активности и структура экономического роста, которые сформировались в Армении за эти годы, неприемлемы.

В своем выступлении Никол Пашинян, в частности, коснулся текущего экономического состояния, отметив: “Мы формируем структуру экономического роста на таких компонентах, что создается основа для характеристики страны, как разрушающей недра, экспортирующей сельскохозяйственные продукты. Почему вдруг в июне был зарегистрирован небывалый — до 11.1 процента — рост экономической активности? Выяснилось, что вся страна делала ставки на Чемпионате мира по футболу. Эти показатели были записаны в графу “услуги”, и за месяц показатели экономической активности выросли на 5% только за счет этого. Хочу отметить, что, в соответствии с нашим налоговым законодательством, это не привело к росту государственных доходов”, — сказал он.

Заявив, что горнорудная промышленность, вне зависимости от экономической политики, является основой основ экономики любой страны, господин Пашинян отметил, что из Армении сырье экспортировалось беспощадно.

По поводу спада экономической активности в сентябре он подчеркнул, что спад был зарегистрирован по отношению к сентябрю прошлого года, и причиной его стало закрытие разработок в месторождении Техут. “Проблема нашей страны в том, что состояние одного предприятия может привести к колебаниям всей экономической системы”, — сказал он.

Следующая отрасль — сельское хозяйство, в котором также произошел спад. “Однако хочу отметить, что за 9 месяцев этого года мы имеем рост экспорта сельхозпродукции на 20%. В общем, в статистике сельского хозяйства есть проблемы, поскольку никто не может утверждать, что показатели регистрируются точно: есть множественные механизмы приписок, в нашей стране существует такое явление, как теневые сады. Многогектарные сады нигде не учтены, чтобы не платить налоги, здесь пропадает и оросительная вода — никто не может объяснить, почему нормы расходования оказываются исчерпанными в середине сезона.

В стране есть компании, которые производят “армянский” коньяк из импротированного спирта: ввозится спирт, регистрируется фиктивная заготовка винограда. Тем самым подрывается авторитет бренда и порождаются приписки в виноградарстве. Отсюда возникает несоответствие в статистических цифрах”, — сказал Никол Пашинян, добавив, что в нынешнем году подобные явления были предотвращены.

Он также сказал, что в Армении, увы, неверно планируется, что нужно производить и в каких масштабах, добавив, что планирование на 2019 год будет строиться на должном учете предложения и спроса.

Коснувшись невыполнения расходной части бюджета нынешнего года, и.о. премьер-министра заявил: “Причина — проста и понятна. Это связано с нашей политикой борьбы с коррупцией. По нашему мнению, многие программы выполняются не на должном уровне, и правительство обращает на каждую программу особое внимание, что, конечно, сдерживает расходы по бюджету, что ведет, в некоторой степени, к сдерживающему экономическому эффекту”.

Обратившись подробнее к антикоррупционной политике правительства, господин Пашинян отметил, что правоохранительные органы ныне расследуют уголовные дела по злоупотреблениям на сумму около 200 тысяч долларов и что процесс компенсации ущерба протекает медленно ввиду обилия уголовных дел. В качестве примера антикоррупционной политики правительства и. о. премьера сослался на строительство автодороги Север-Юг, заявив, что работы, проделанные по программе “Транш 1”, не соответствуют качественным критериям. В целом же борьба с коррупцией порождает сдерживающий экономический эффект.

Широкой сферой экономических злоупотреблений являются также малые ГЭС. Проверки, проведенные недавно на 150 из 188 подобных объектов, показали, что на 95 процентах их отсутствуют водомеры. “Это позорное явление, генераторы не соответствуют потребностям, имеет место нарушение водного баланса, распыление государственных средств”, — сказал он.

И.о. премьер-министра вновь акцентировал, что путем перераспределения собственности новые власти идти не собираются — на данном этапе имеет место старт процесса оздоровления экономики. “Не допустить перераспределения собственности — это помешает инвестициям, собственность должна оставаться неприкосновенной”, — заверил господин Пашинян.

Апеллируя конкретными фактами, он наглядно продемонстрировал, что имело место в экономике страны за истекшие шесть месяцев, цифровыми выкладками представив как прогресс, так и спад и его причины, коснулся растущих темпов репатриации. Он также призвал предпринимателей шире сотрудничать с правительством в борьбе с коррупцией, тем самым обеспечивая безопасность государства, повышение зарплат и пенсий. “Сегодня в экономике Республики Армения не происходит никаких негативных процессов”, — сказал Никол Пашинян, добавив, что из аграрных Армения переходит в разряд технологических стран.

И.о. премьер-министра ответил на многочисленные вопросы депутатов, еще подробнее представив экономику страны и перспективы ее развития. Отметим, что вопросы в большинстве своем касались внешней политики Армении, урегулирования карабахской проблемы и т.д.

Вопреки тому, что выдвижение кандидатуры премьер-министра носило формальный характер, как было отмечено выше, дабы обеспечить конституционную основу для досрочного сложения полномочий парламентом и проведения внеочередных выборов, дебаты абсолютно не носили формальный характер, прозвучали серьезные выступления как критические, так и позитивные.

Выступая с заключительной речью, кандидат на пост премьер-министра выразил благодарность всем фракциям за совместную работу, особо — спикеру НС Ара Баблояну, пожелав всем успехов на предстоящих выборах.

По итогам голосования кандидат Никол Пашинян получил 0 голосов “за”, столько же — “против”, 13 депутатов воздержались.

Таким образом, впервые Национальное Собрание РА досрочно сложит полномочия и останется в истории как НС VI созыва, проработавшее чуть более полутора лет. Но он должен продолжить функционировать до дня формирования нового парламента.