По соседству с Ереванской ТЭЦ планируется построить новую электростанцию комбинированного цикла мощностью в 250 МВт, работающую на газовом топливе.

Об этом на вчерашнем заседании правительства Армении сообщил и.о. заместителя министра юстиции Артур Ованнисян.

Правительству им был представлен вопрос об одобрении измененного и переизложенного рамочного соглашения “О проектировании, развитии, финансировании, строительстве, владении на правах собственности, задействовании и содержании электростанции с комбинированным циклом мощностью в 250 МВт на газовом топливе на территории города Еревана в Республике Армения”. По словам докладчика, станция обеспечит резерв необходимой мощности для обусловленного сезонным фактором роста внутреннего потребления, а также стабильность системы в аварийных ситуациях.

Проектом предусмотрены инвестиции в размере 250 млн долларов США, строительство продлится порядка 26 месяцев, будут задействованы 1000-1200 человек, в случае эксплуатации электростанции будут созданы 200-250 рабочих мест. При этом 50-70 из них в ходе строительства будут командированы на переподготовку и получение квалификации в Германию.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал вопрос одним из самых сложных: рамочное соглашение было заключено в 2017 году, Армения, по сути, приняла определенные обязательства. “Первый вопрос заключается в следующем: действительно ли Армения нуждается в новой электростанции? Ответ позитивный: однозначно. Разночтения касались места строительства. Следующий вопрос — стоимость. В результате переговоров эта цена подверглась изменению, снизилась. В данном случае мы достигли того, что это будет иметь позитивный эффект на тарифах на электроэнергию”, — сказал Пашинян.