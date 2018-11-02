Общество Ноябрь 02, 2018 | Автор : admin

В здании Полиции Республики Армения ЗАО “Айпост” 31 октября погасила и выпустила в обращение одну почтовую марку, посвященную теме “Армянская государственность. 100-летие со дня основания Полиции Республики Армения”, сообщает пресс-служба ЗАО “Айпост”.

Номинал почтовой марки — 120 драмов. Почтовая марка отпечатана в типографии Cartor во Франции тиражом в 30 000 экземпляров. Дизайн почтовой марки разработан дизайнером ЗАО “Айпост” Давидом Довлатяном.

На почтовой марке изображен символ полиции Республики Армения, а также — надпись “100-летие” на армянском и английском языках в виде отпечатков пальцев. На заднем плане почтовой марки изображен триколор Республики Армения.

Почтовую марку погасили и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Акоп Аршакян, начальник Полиции Республики Армения, полковник полиции Валерий Осипян, председатель ЗАО “Айпост” Хуан Пабло Гечиджян, президент Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.