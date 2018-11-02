Экономика Ноябрь 02, 2018 | Автор : admin

Армения занимает 41-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка, по сравнению с 47-м местом прошлого года.

Руководитель армянского офиса ВБ Сильви Босутко об этом сказала, представляя показатели Doing Business доклада Группы Всемирного банка. По ее словам, основной причиной улучшения показателя Армении являются реформы в разных сферах, направленные на улучшение предпринимательской среды. Она отметила, что Армения улучшила свои показатели в пяти областях. В частности, Армения упростила процесс основания компаний, сделала более быстрой процедуру получения электричества, укрепила защиту малых инвесторов, упростила оплату налогов и исполнение договоров.