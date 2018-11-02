Репертуар Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиарова ждет пополнения. При поддержке Министерства культуры РА 4 и 12 ноября с.г. здесь состоится премьера детского балетного спектакля Карена Хачатуряна “Чиполлино”.

Это первый детский спектакль в репертуаре театра за постсоветский период. Выход одного из самых известных балетов для детей на армянскую сцену — личная инициатива директора и художественного руководителя театра, Заслуженного артиста РФ Константина Орбеляна. Декорации и костюмы для спектакля “Чиполлино” были привезены из Большого театра России также по инициативе маэстро Константина Орбеляна и при поддержке фонда “Константин Орбелян”.

“Чиполлино” армянский зритель увидит в постановке знаменитого балетмейстера, Заслуженного деятеля искусств России и Бурятии Генриха Майорова. Сценография и оформление костюмов принадлежат Народному художнику СССР Валерию Левенталю. Помощник балетмейстера — Анна Майорова. Руководитель балетной труппы — Заслуженный деятель искусств РА Армен Григорян. Главный балетмейстер театра — Народный артист РА Вилен Галстян. Дирижеры — Арутюн Арзуманян, Карен Лавчян.

“Я очень удивлен, что этот балет Карена Хачатуряна никогда не ставился в Ереване. Мне легче перечислить те театры, в которых этот детский спектакль не ставился. И я очень рад, что очень скоро он появится и в репертуаре Национального академического театра оперы и балета. Уверен, что армянским зрителям очень понравится эта работа, которую мы осуществили в течение этих месяцев. Я безмерно рад, что усилиями маэстро Константина Орбеляна стало возможным поставить “Чиполлино” именно на родине Карена Хачатуряна. У вас прекрасная балетная труппа: работать с армянскими артистами — большое удовольствие. А Ереван особый, теплый город, да и ваш оперный театр очень самобытный”, — говоря о постановке в Армении балета “Чиполлино”, сказал Генрих Майоров.

Отметим, что композитор Карен Хачатурян в 1974 году лично пригласил Г.Майорова для постановки “Чиполлино”, премьера которого состоялась в Киеве. “Чиполлино” ставился во многих театрах России и за рубежом — в Уфе, Кишиневе, Воронеже, Вильнюсе, Краснодаре, Улан-Удэ, Донецке, Сплите (Хорватия). Он шел и в московских театрах — Московском государственном детском академическом музыкальном театре им. Н.И.Сац (2006г.) и театре “Балет “Москва” (2009г.), а также в Михайловском театре в Санкт-Петербурге (2009г.).

“Чиполлино” — самый знаменитый балет Майорова. В 1977 году он поставил его в Большом театре, и с тех пор балет не сходит со сцены и пользуется неизменным успехом и у детской, и у взрослой аудитории. Радует, что хоть и с опозданием, но эту прекрасную работу наконец-то смогут по достоинству оценить большие и маленькие зрители Армении.