На созванном 31 октября по инициативе правительства внеочередном заседании парламент обсудил и принял разработанный Кабинетом министров законопроект “Об объявлении амнистии по уголовным делам по случаю 2800-летия основания Эребуни-Еревана и 100-летия провозглашения независимости Первой Республики Армения”. Днем раньше документ был обсужден и одобрен в постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам и правам человека.

Как заверил представивший законопроект и.о. министра юстиции РА Артак Зейналян, целью объявления в Армении амнистии не является разгрузка учреждений пенитенциарной системы: это сугубо гуманный акт. Амнистия приурочена к 2800-летию основания Эребуни-Еревана и 100-летию провозглашения независимости Первой Республики Армения. По его словам, на сегодня в УИТУ содержатся 2888 заключенных (общая вместимость подобных учреждений — 5346 мест). В ИТУ Нубарашен содержатся 644 заключенных (780 мест), в Вардашен — 155 заключенных (339 мест). Приведенные министром цифры красноречиво свидетельствуют, что целью объявления амнистии действительно является не разгрузка учреждений пенитенциарной системы.

Согласно проекту, предметом регулирования закона будут отношения, связанные с объявлением амнистии для лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления или совершивших преступление, в срок включая до 21 октября 2018 года.

В целом на свободу выйдут около 660 человек. Амнистия коснется также 2720 лиц — им будут сокращены сроки наказания. Будут прекращены 1096 из 6140 дел, расследуемых Следственным комитетом Армении.

Документ достаточно объемный, сложный. Естественно, под амнистию не подпадают лица, преднамеренно совершившие тяжкое преступление со смертельным исходом.

Что касается оказавшихся на свободе в результате амнистии лиц, нанесших вред иным гражданам, те из них, кто не компенсировал урон, обязаны заработать средства и компенсировать урон. По поводу последнего, как и следовало ожидать, депутаты озвучили вопрос о том, что это долгая процедура, доступная не всем пострадавшим, ибо необходимо прибегать к услугам адвоката, обращаться в суд, который и решит вопрос. В этой связи вице-спикер НС Микаел Мелкумян предложил создать специальную государственную систему компенсации людям урона лицами, вышедшими на свободу по амнистии. В свою очередь, и.о. министра Зейналян сообщил, что при предыдущей амнистии 85 процентов лиц компенсировали гражданам урон до того, как оказались на свободе.

Озвучили народные избранники и вопросы интеграции в обществе лиц, вышедших на свободу из мест отбытия наказания, возможного роста преступности, что неизбежно после проявления государством акта гуманности, высказав уверенность в необходимости профилактических мер, отметив, что лица, склонные к совершению противоправных действий, должны непременно быть в центре внимания правоохранительных органов.

Не забыли депутаты и о лицах, отбывающих пожизненное заключение, которые под амнистию не подпадают.

А.Зейналян пояснил, что применение амнистии в отношении лиц этой категории неверно, в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход, функционирует авторитетная комиссия, в которую и следует обратиться. А главное — осужденные пожизненно имеют право обратиться с прошением о помиловании для условно-досрочного освобождения.

По предложению правительства документ спустя 24 часа был обсужден во втором чтении. Вопреки бытующим слухам, в обсуждении приняла участие и фракция РПА. Документ принят полностью.

В результате амнистии наказания избегут:

— лица, приговоренные к лишению свободы сроком максимум в четыре года; лица, в отношении которых условное наказание не было применено или процесс наказания был отложен, и другие;

— лица, приговоренные к лишению свободы сроком максимум в шесть лет, при наличии у них инвалидности первой или второй группы, имеющие 3 или более детей, старше 60 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, боевых действий, направленных на защиту Афганистана, Армении и Арцаха и другие;

— лица, совершившие преступление по неосторожности;

— лица, обвиняемые в совершении преступления на территории полка ППС Полиции Армении с 17 по 31 июля 2016 года, лица, имеющие отношение к этому, а также к массовым беспорядкам, имевшим место 24 апреля 2015 года. Возбужденное уголовное преследование в отношении них прекратить или освободить от несения наказания, если против этого не возражают пострадавшие.