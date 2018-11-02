Пути к проведению внеочередных парламентских выборов нет больше никаких препятствий. Роспуск Национального Собрания силой закона, после вчерашнего повторного “неизбрания” премьер-министра, отныне свершившийся факт. На данном этапе, естественно, все внимание будет приковано к подготовке и проведению выборов, которые, по всей вероятности, пройдут, как и планировал Никол Пашинян, в начале декабря.

Согласно обещанию и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, которому предстоит организовать эти, беспрецедентные в истории Армении, внеочередные выборы в законодательный орган страны, их прозрачность, справедливость, честность и кристальная чистота — безусловны. Он многократно повторял эти заверения, выступая и перед народом на площади, и с самых разных местных и международных трибун. Накануне голосования, которое расчистило путь к претворению в жизнь этого обещания, Никол Пашинян в очередной раз заверил в этом Джанни Букиккио — председателя Венецианской комиссии Совета Европы, мандат которой состоит в анализе законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов.

Принимая Джанни Букиккио в Ереване, и.о. премьер-министра подчеркнул, что правительство сделает все возможное, чтобы организовать и провести такие выборы, результаты которых ни у кого не вызовут никаких сомнений. По его словам, Армения неуклонно продвигается в направлении укрепления демократии, развития системы правосудия, защиты прав человека и развития гражданского общества, следовательно, реформы по отмеченным направлениям являются приоритетом, а развитие демократии — внутренняя потребность, убежденность и фундаментальная ценность для руководства и общественности страны.

Приветствуя гостя, Никол Пашинян поблагодарил Венецианскую комиссию за содействие в процессе внесения изменений в Избирательный кодекс Армении и проведение соответствующих консультаций. Он отметил, что реформы Избирательного кодекса направлены на формирование свободной, справедливой и прозрачной избирательной системы, и добавил, что правительство Армении придает важное значение сотрудничеству с Венецианской комиссией и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также тесному диалогу в процессе осуществления реформ.

Никол Пашинян и Джанни Букиккио обсудили связанные с происходящими в Армении политическими процессами различные вопросы, коснулись проведения внеочередных парламентских выборов.

Джанни Букиккио приветствовал инициативу правительства по проведению реформ Избирательного кодекса Армении и отметил, что они придают важное значение запланированным изменениям. По его словам, Венецианская комиссия положительно оценила запланированные реформы, которые направлены на реализацию права голоса, защиту прав наблюдателей, расширение доступа для СМИ, обеспечение прозрачности избирательного процесса и борьбу с фальсификациями, устранении ограничений на количество участников коалиций после первого тура выборов и так далее. Председатель Венецианской комиссии выразил надежду, что процесс избирательной реформы будет успешно реализован в Армении.

Глава Венецианской комиссии находился в Ереване для участия в международной конференции “Конституционность нового тысячелетия”, на открытии которой выступил с речью, посвященной тематике воплощения конституционных норм в реальную жизнь государства и общества. В этом аспекте Джанни Букиккио приветствовал продвижение Армении по пути утверждения конституционности, отметив, что как принятая после обретения независимости Конституция, так и последующие важные реформы 2005 и 2015 годов сделали Армению обладательницей “одной из лучших конституций в Европе”. “Несмотря на это, граждане Армении не были удовлетворены ситуацией в своей стране и осуществили бархатную революцию. Означает ли это, что наша позитивная оценка Конституции РА была неверной? Не думаю. Проблема заключалась в том, что те, кто находился у власти, не локализовали ценности новой Конституции, рассматривая ее как тактический инструмент для сохранения своей власти. Люди доказали, что они гораздо умнее и настояли, что практика должна отражать положение Конституции, что власть исходит от народа и что народ может сменить власть демократическими и ненасильственными средствами”, — сказал Букиккио. По его мнению, для будущего страны важен консенсус, что любые изменения должны происходить демократическими и ненасильственными средствами, и в этом плане ценно то, что прежние власти не попытались удержать власть силой и признали, что они потеряли доверие людей.

Отмечая, что Армении еще предстоят большие реформы, Джанни Букиккио подчеркнул в своей речи эффективность сотрудничества страны с Венецианской комиссией. “Всегда приятно находиться в Армении, которая высоко ценит работу и поддержку Венецианской комиссии, а Армения ценится как страна, открытая для международного сотрудничества”, — сказал председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио.

Находясь в Ереване, глава Венецианской комиссии встретился также с и.о. первого заместителя премьер-министра Араратом Мирзояном и председателем комиссии Верховного судебного совета Гагиком Арутюняном.