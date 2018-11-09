Государство Ноябрь 09, 2018 | Автор : admin

Ранее, до революции в Армении правительство приняло решение перенести резиденцию президента с проспекта Баграмяна на проспект Маштоца. Таким образом, у премьер-министра становилось сразу две резиденции. Это решение и.о премьера Никол Пашинян посчитал нелогичным и предложил вернуть резиденцию президенту. Именно его решением, врата резиденции на пр. Баграмянa, 26 открылись для посетителей, и территория возле резиденции стала общественной.

Другим решением правительство вынесло отрицательное заключение по представленной депутатом от РПА Арменом Ашотяном законодательной инициативе, согласно которой предлагается внести изменение в закон “Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц”.

В частности, предлагалось, чтобы порядок пользования предоставленными премьер-министру Армении самолетом и вертолетом другими высокопоставленными должностными лицами устанавливало правительство, а не премьер-министр.

Кроме этого, предлагается, чтобы информация об использовании высокопоставленными должностными лицами упомянутых средств передвижения публиковалась на официальном сайте премьер-министра не позднее 5 рабочих дней с момента пользования. Причем в публикациях должны быть указаны сведения относительно цели, список лиц и выделяемой из госбюджета суммы на использование упомянутых средств передвижения. Вопрос представил и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян. Не видя необходимости принимать такой законопроект и учитывая, что в законе закреплены положения, связанные с безопасностью должностных лиц и требующие оперативного регулирования, правительство считает, что данные вопросы должны регулироваться премьер-министром.