Общество Ноябрь 09, 2018 | Автор : admin

В парке имени Комитаса, благоустроенного в рамках годовой программы мэрии Еревана, созданы все необходимые условия для организации полноценного отдыха жителей. Мэр Айк Марутян прошелся по парку, ознакомился с проделанной работой, побеседовал с жителями. В парке площадью 1,8 га осуществлены работы по обновлению входа в парк со стороны проспекта Аршакуняц, строительству новых аллей, проведению новой сети орошения.

В рамках программы установлены также беседки, скамейки, детские игровые площадки, построены бассейн и общественный туалет. Освещение зоны отдыха обеспечивается современными энергосберегающими светильниками. Парк приспособлен также для людей с ограниченными возможностями, в разных уголках построены пандусы.

Парк, построенный на территории, прилегающей к историко-археологическому музею-заповеднику “Эребуни”, является подарком семьи Бадалян по случаю юбилея 2800-летия Еревана. Новая зона отдыха, площадью 1 га, первая в своем роде в Ереване. В рамках программы особое внимание было уделено применению современных технологий: установлены солнечные системы, обеспечивающие освещение парка днем и ночью. Кроме того, зона отдыха является первым ереванским парком, где использованы новые технологически подходы и смарт-решения. В частности, обеспечивающие наружное освещение парка светильники имеют автоматическое управление и максимально освещают территорию только тогда, когда в парке бывают посетители.

Представляя подробности программы мэру Еревана, Ваге Бадалян отметил, что в парке построены искусственные бассейны, общественный туалет, установлены скамейки, детские площадки и памятники. В парке есть также бесплатный Wi-Fi. Стоит отметить, что в этом парке будет отсутствовать какая-либо коммерческая деятельность.

Выразив благодарность семье Бадалян за инициативу, Айк Марутян отметил, что подобные современные подходы и решения должны быть применены и в остальных зонах отдыха столицы.

“Это лучший способ проявления любви к Еревану, когда люди делают подобные подарки своему городу. Убежден, что ереванцы с большим удовольствием будут проводить свое время в этом парке. Проделана большая работа, и очень радует тот факт, что в парке применены новейшие технологии, а также используется солнечная энергия. Это именно то, к чему мы должны стремиться, чтобы в дальнейшем все парки в Ереване были оснащены этими технологиями”, -отметил мэр столицы.