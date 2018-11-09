Регион Ноябрь 09, 2018 | Автор : admin

В Сенате республиканцы заняли 51 место из 100. В Палате представителей демократы набрали 222 места против 199 у республиканцев. Однопартийцы президента-республиканца Дональда Трампа также добились превосходства на выборах губернаторского корпуса США — 25 против 22. Однако республиканцы одержали победу на важных и напряженных выборах губернаторов в штатах Флорида и Огайо.

Главная интрига нынешних выборов состояла в том, удастся ли Демократической партии перехватить у республиканцев контроль над Палатой представителей. До промежуточных выборов соотношение республиканцев и демократов в ней составляло 236 против 193 в пользу первых, еще шесть мест оставались вакантными. Как передает агентство Associated Press, демократическое большинство в Палате представителей Конгресса означает завершение доминирования Республиканской партии в Вашингтоне на остающемся до следующих президентских выборов двухлетнем отрезке. Лидеры демократов уже заявили о том, что собираются блокировать новые инициативы президента США, так что в ближайшие два года Вашингтон может провести в условиях непрекращающейся борьбы между Конгрессом и Белом домом. Как пишет Комитет Ай-Дата США на своей странице в Facebook, по итогам промежуточных выборов, в Конгресс США прошли 3 кандидата армянского происхождения. Это — Энтони Бриндизи, Анна Эшу, Джеки Спир.

Энтони Бриндизи — потомок спасшихся от геноцида армян, перекочевавших в Алеппо. Анна Эшу, Джеки Спир были переизбраны членами Палаты представителей США.

Член партии демократов Анна Аствацатурян избрана членом горсовета Уэстбрука в штате Мэн.

Кроме того, были избраны также некоторые депутаты, которых поддерживал Комитет Ай-Дата США: Боб Менендес, Питер Висклозски, Джим Бэнкс, Андре Карсон, Джон Ярмут, Гус Билиракис и др.