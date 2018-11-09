Государство Ноябрь 09, 2018 | Автор : admin

Об этом на заседании ГКЗЭК заявил ее председатель Артак Шабоян. По его словам, следует пересмотреть законодательство таким образом, чтобы и компании “Веолия-Джур” пришлось следовать закону о закупах. То же самое относится к таким компаниям, предоставляющим общественные услуги, как ЭСА, Газпром-Армения.

В частности, компания “Веолия-Джур” обязалась сделать в ближайшие годы инвестиции в области водоснабжения, и если она будет закупать оборудование по завышенным ценам, то объем инвестируемых благ, соответственно, будет занижен. По его словам, госорган, ответственный за надзор над компанией “Веолия-Джур” — Государственный комитет водного хозяйства, не осуществляет надлежащий надзор, и его полномочия ограничены, поэтому Шабоян предложил внести такие законодательные изменения, которые позволят применять рычаги воздействия в подобных случаях.

Глава ГКЗЭК сообщил также, что ранее, 7 ноября, компания “Веолия-Джур” оштрафована со стороны ГКЗЭК на 20 млн драмов, по причине злоупотребления монопольным положением на рынке. По его словам, ввезенные компанией “Веолия-Джур” водомеры втрое дороже тех, что имеются на местном рынке.

В ГКЗЭК обратилась армяно-германская совместная компания “Аразен”, производящая водомеры, поскольку она оказалась неконкурентоспособной вследствие вышеуказанного закупа компанией “Веолия-Джур” водомеров за рубежом. По словам директора компании “Аразен” Ара Сантросяна, их продукция ничем не уступает китайской или испанской продукции, закупленной компанией “Веолия-Джур”. По его словам, 90% их продукции используется в Арцахе, 200 тысяч водомеров установлено в Грузии, однако компания “Веолия-Джур” не разрешает устанавливать их продукцию в Армении, из-за чего компании “Аразен” пришлось объявить о прекращении своей деятельности.

Стоимость водомеров, закупленных компанией “Веолия-Джур”, составляет 8400 и 9500 драмов, тогда как стоимость местной продукции — от 3200 до 7000 драмов. в результате, компанией “Веолия-Джур” за год на установку водомеров было потрачено на 100 млн драмов больше возможного, что позже они представили как инвестиционные расходы.