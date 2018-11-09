Регион Ноябрь 09, 2018 | Автор : admin

Участники саммита договорились вернуться к вопросу на следующей встрече, которая пройдёт 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Вопрос об избрании генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности обсуждался на заседании в узком составе за закрытыми дверями. Ещё до начала заседания этот вопрос всеми характеризовался как весьма чувствительный, учитывая тот факт, что Армения настаивала на том, чтобы пост генерального секретаря до мая 2020 года занимал армянский представитель. Эту позицию старалась оспорить Беларусь, которая выдвинула своего кандидата, считая, что после отзыва Юрия Хачатурова, может претендовать на этот пост, как страна, по алфавиту следующая за Арменией. Эксперты называли и третий возможный вариант: временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 заместителем генерального секретаря Валерием Семериковым.

По итогам состоявшегося обсуждения стороны решили с окончательным решением повременить. По этому поводу официальный сайт премьер-министра Армении сообщает: “Стороны договорились продолжить обсуждения по этому вопросу 6 декабря сего года в ходе предстоящей в Санкт-Петербурге встречи. Одновременно, будут вестись работы в направлении разработки соответствующих норм, регулирующих вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий Генерального секретаря”.

Прошедший в четверг в Астане саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности подвёл черту годичному председательству Казахстана. Председательство в ОДКБ на 2019 год перешло к Киргизии. Президент Сооронбай Жээнбеков на заседании объявил приоритеты Киргизии на период ее председательства в следующем межсессионном периоде.

На сессии ОДКБ обсуждались различные проблемы международной региональной безопасности и вопросы взаимодействия государств-членов. В частности, подробно рассмотрена антитеррористическая проблематика, а также ситуация в сирийском урегулировании, ситуация в Афганистане и в других критических точках.

По итогам заседания подписан ряд документов, среди которых итоговая декларацию саммита совета коллективной безопасности ОДКБ, совместное заявление о скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне террористических организаций.

Главы государств также одобрили решения, направленные на совершенствование кризисного реагирования ОДКБ, противодействие незаконной миграции, развитие скоординированной информационной политики, уточнение организаций и состава Коллективных сил.