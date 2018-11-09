Общество Ноябрь 09, 2018 | Автор : admin

Сеть книжных магазинов “Букинист”, продолжая традицию, представляет мероприятие “Ночь книги-2018”. На этот раз предвидится больше сюрпризов.

Мероприятие “Ночь книги-2018” состоится 10 ноября, с 18:00 до 00:00, во всех книжных магазинах “Букинист”. Об этом в беседе с журналистами сказал директор компании Хачик Варданян. По его словам, в указанное время будет действовать скидка в 30% на все книги. “Уже уверенно могу сказать, что акция стала традиционной, она пользуется интересом у книголюбов, и мы проводим ее ежегодно. Мероприятие “Ночь книги-2018” состоится 10 ноября, с 18:00 до 00:00 во всех книжных магазинах “Букинист”. В этом году в магазине “Букинист” по адресу: Маштоца, 20, мы открываем кафе. Здесь будут проводиться различные мероприятия, встречи, обсуждения”, — сказал он.

Мероприятие “Ночь книги-2018” готовит еще один сюрприз: всех покупателей изобразят наброском ученики художественного колледжа имени Терлемезяна. По словам Хачика Варданяна, в последние годы интерес к книге растет, и этому помогают подобные мероприятия, во время последнего мероприятия “Ночь книги-2017” продажи в 5-6 раз превысили показатели обычных дней.

Изданные в Армении книги, по убеждению главы ООО “Букинист”, вполне конкурентоспособны в мире.