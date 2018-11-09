В постоянных комиссиях Национального Собрания продолжаются обсуждения проекта Государственного бюджета РА на 2019 год. В течение двух минувших дней правительство представило законодателям некоторые программы, ориентированные на евроинтеграцию, на которые Евросоюз планирует предоставить 16 млн евро.

Заместитель министра иностранных дел РА Карен Назарян подробно представил основные направления развития в 2018 году взаимоотношений между Арменией и Евросоюзом. Замминистра отметил, что после ратификации в апреле с.г. Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС почти 80 процентов положений документа с 1 июня вступили в этап временного применения. Для полноценного же их применения необходимо, чтобы все страны-члены Евросоюза ратифицировали документ. В процессе же применения документа правительство уделяет важную роль активному участию гражданского общества.

Вице-глава внешнеполитического ведомства сообщил также, что в мае будущего года в Брюсселе будет отмечаться 10-летие основания Восточного партнерства, в мероприятии примет участие и Армения.

На социальную сферу в целом в будущем году планируется ассигновать 444 млрд драмов — на 35 млрд больше, чем в текущем году.

Сфере здравоохранения, согласно проекту главного финансового документа будущего года, будет ассигновано 91,7 млрд драмов, что на 8,6 млрд драмов больше, чем в 2018 году. В основном, эти средства пойдут на финансирование первичного звена здравоохранения. И.о. министра здравоохранения РА Арсен Торосян заверил, что политика правительства в отрасли здравоохранения будет направлена на совершенствование оказываемых услуг, профилактику болезней, создание условий для здорового образа жизни. По его словам, приоритетом в здравоохранении будет рассматриваться организация первичного звена здравоохранения. На это пойдет 29.5% от всех бюджетных средств — 26.1 млрд драмов, что значительно больше предыдущего года.

В центре внимания министерства будут социально необеспеченные группы населения, охрана здоровья матери и ребенка, повышение эффективности “Скорой медицинской помощи” и др.

Председатель НС Ара Баблоян, в свою очередь, предложил часть средств от снижения подоходного налога на 5% направить на медицинское страхование и, соответственно, защиту здоровья налогоплательщиков.

“Премьер-министр сказал, что ожидается снижение подоходного налога. Мы сумели обеспечить социально необеспеченные слои медпомощью за счет бюджета, однако, фактически получается, что работающие налогоплательщики остались без бесплатных медицинских услуг и льгот. Не думаете ли вы, что при условии снижения подоходного налога на 5% можно было бы 2% направить на создание медицинского страхования. Для нас всегда трудно было изыскать средства на медицинское страхование, а сейчас для этого создается интересная возможность”, — сказал он.

И.о.министра финансов РА Атом Джанджугазян заявил, что возникает вопрос — каким группам следует предоставить эту возможность, ибо подобного опыта у нас нет. По его словам, у нас пока нет такого положения, чтобы суметь оценить, решены ли эти вопросы для прочих социальных групп и нацелиться на высокооплачиваемую категорию граждан.

По мнению господина Джанджугазяна, вернее было бы собрать максимальное количество налогов, а затем решать — для каких социальных групп можно создать такую возможность.

Министерство труда и социальных вопросов в будущем году также продолжит работу в направлении обеспечения занятости пенсионеров, реформ в сфере услуг инвалидам, интеграции людей этой категории в обществе.

В центре внимания ведомства будут также проблемы престарелых, семей с детьми-инвалидами, улучшение демографической ситуации. Все это будет осуществляться посредством целевых программ.

Кроме того, размер единовременного пособия по рождению второго ребенка в семье планируется в 2019 году увеличить на 100 тысяч драмов. Напомним, ныне он составляет 50 тысяч драмов.

Первый заместитель министра труда и социальных вопросов Арсен Манукян по просьбе законодателей коснулся в ходе обсуждения также программы компенсации вкладов населения в советских банках. По его словам, в будущем году компенсацию смогут получить граждане РА, рожденные до 31 декабря 1933 года.

Как всегда, в этом случае также докладчикам были заданы многочисленные вопросы, прозвучали предложения — ведь социальная сфера, пожалуй, самая важная для населения.

Проектом Госбюджета-2019 на нужды сельского хозяйства планируется ассигновать 16,631.9 млн драмов, что примерно на 500 млн превышает ассигнования нынешнего года. Сокращение расходов в данной сфере планируется на уровне 8 процентов, что обусловлено передачей функции управления лесами в ведение Министерства охраны природы. Ассигнуемые средства будут в основном направлены на реализацию важных программ, стимулирующих сельское хозяйство.

Министерство планирует также продолжать реализацию финансируемых за счет внешних кредитных источников и грантов программ, также направленных на развитие сельского хозяйства.

Напомним, что по завершении обсуждения проекта Госбюджета-2019 депутаты и фракции представляют свои предложения и замечания в аппарат Национального Собрания, который, в свою очередь, представляет их в правительство.

P.S. Предполагается, что проект главного финансового документа будущего года официально уже распущенный, но продолжающий функционировать до формирования нового состава парламент начнет обсуждать на пленарном заседании 13 ноября.