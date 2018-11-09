Государство Ноябрь 09, 2018 | Автор : admin

“Мне 71 год, я долго проработал и считаю, что необходимо дать дорогу молодому поколению”, — сказал Баблоян, отметив, что Республиканская партия Армении непременно должна участвовать в выборах. В этой связи он подчеркнул, что высоко оценивает ее шансы, поскольку у партии есть серьезный человеческий и профессиональный потенциал, который следует использовать для последующего развития. При этом господин Баблоян отметил, что вступил в партию в 2012 году только потому, что РПА взяла направление на борьбу с монополиями и коррупцией.

В то же время он подчеркнул, что был во власти с 1991 года, в том числе, входил в состав правительства, но всегда был беспартийным и вступил в РПА уже после избрания депутатом. “Я вступил в РПА не для того, чтобы получить должность. Для меня это не просто пост, а возможность правильнее продвигать программы”, — сказал Ара Баблоян.