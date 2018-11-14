Об этом на стартовавшем вчера очередном заседании Национального Собрания, приступившем к обсуждению проекта Государственного бюджета РА на 2019 год, заявил и.о. министра финансов Атом Джанджугазян. Он также посоветовал озвучившему этот вопрос депутату от фракции “Елк” Овику Агазаряну (кстати, не впервые пришедшем в парламент — в 1990-95гг. также был народным избранником, состоял во фракции АРФД) оставить даже мысли на этот счет, поскольку Армения причисляется к категории государств с минимальным долговым бременем. Необходимо, по словам главы финансового ведомства, развивать экономику, а не откладывать выполнение долговых обязательств.

Предложение же, прозвучавшее в вопросе депутата, члена партии “Гражданский договор”, и.о. министра финансов сравнил с ситуацией, когда, скажем, человек умышленно не работает, чтобы получать пособие…

Вчера господин Джанджугазян не стал подробно вдаваться в бюджетные цифры — они обстоятельно были проанализированы на предварительных слушаниях в постоянных комиссиях НС, а сконцентрировался на логике составления главного финансового документа будущего года, основанной на экономической ситуации и прогнозах. Последние же, в свою очередь, имеют под собой статистическую основу, которая и была подробнейшим образом представлена и.о. министра финансов. Он коснулся особенностей завершающегося года, налоговой политики, отметив сокращение как местных, так и внешних инвестиций, для преодоления чего необходимо обеспечить рост конкурентоспособности страны, упрощение налоговой системы, стабилизацию налогово-бюджетной системы, пересмотреть структуру системы управления, деятельность необоснованных структур, оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность труда, что позволит повысить зарплаты.

По данным первой половины текущего года, показатель роста ВВП составил 8,3%, но в разрезе 9 месяцев у нас картина хуже, заявил господин Джанджугазян, добавив, что на 2018 год прогнозировался рост ВВП 4,5%. Позднее Правительство пересмотрело данный показатель и уже спрогнозировало, что он составит 6,5%. Однако сейчас уже говорится о росте в пределах 5 — 6%. Что касается 2019 года, то прогнозируется экономический рост в 4,9%.

И.о. главы Минфина подчеркнул, что соотношение налоги/ВВП в 2018 году составит 20,3%, а в 2019 году — 20,7%. Что касается обслуживания госдолга, то в 2019 году оно составит 357 млрд. драмов, причем обслуживание внешних кредитов обойдется в 143 млрд. драмов.

“Госдолг в 2018-ом — 50,6%, а в будущем году ожидается, что он составит 49,7% ВВП. В 2019-ом госдолг составит 6 млрд. 950 млн. долларов”, — пояснил Атом Джанджугазян, добавив, что отраслевая структура ВВП всегда вызывала тревогу. Сфера услуг, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность играли ведущую роль в формировании ВВП. При этом также подчеркнул, что показатель ВВП на душу населения в 2018 году составит 4280, а в 2019 году, согласно прогнозам, составит 4604 долларов.

Что касается распределения доходов, то и здесь ситуация неблагополучная, в частности, беспокоит то, что в сравнении с предыдущим годом этот показатель имел тенденцию к ухудшению.

“Сейчас мы находимся на этапе обсуждения экономической политики, что, помимо выбора вектора, также даст решения относительно того, как превратить эти устремления в реальность. В частности, планируется переход от рудно-сырьевой области, сфер экстенсивного сельского хозяйства, развлечений, игр к высокопродуктивному сельскому хозяйству, высокотехнологичной и передовой модели экономической политики. Все это будет основываться на стимулировании экспортных ветвей”, — заключил Джанджугазян. Господин Джанджугазян ответил также на вопросы депутатов.

Вице-спикер НС от фракции блока “Царукян” Микаел Мелкумян, напомнив, что программа правительства предусматривала амбициозные подходы к развитию отдельных отраслей экономики, ожидания населения очень велики, а значит, адекватные подходы должны были быть отражены и в проекте бюджета-2019. Депутат от той же фракции Сергей Багратян напомнил, что в новой Армении ожидался бюджет нового качества, следовало по-новому запланировать расходы, дабы они были эффективными.

Напомним, что накануне проект бюджета-2019 был единогласно одобрен на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. С содокладами выступили председатель Центрального банка РА Артур Джавадян, руководители профильных постоянных комиссий НС Гагик Минасян, Корюн Нагапетян и Хосров Арутюнян.

Вчера депутаты не успели выступить, выразить свое отношение к обсуждаемому документу — эта процедура состоится сегодня на утреннем заседании. Возможно, прозвучит и критика, но в целом отношение парламента позитивное, даже оппозиционные к действующему правительству представители Республиканской партии Армении полагают, что главный финансовый документ будущего года должен непременно быть принят в срок, дабы дать исполнительной власти возможность с 1 января полноценно функционировать.

Бюджетные дебаты продолжатся сегодня.