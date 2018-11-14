Экономика Ноябрь 14, 2018 | Автор : admin

Накануне основатель сайта Reddit и компании Initialized Capital Алексис Оганян заявил о том, что он готовит новый секретный армянский проект. И вот Алексис Оганян представил бренди, который носит название “Шахматы” — Shakmat. Выручку от продажи бренди он направит на благотворительные программы в Армении. “Сегодня день, когда я знакомлю мир с новым Армянским бренди Shakmat. Для начала мы произвели только 2400 бутылок, так что вперед на сайт с одноименным названием, если вы хотите приобрести их, пока они есть. Для покупки посетите сайт shakmatbrandy.com. Спасибо тем, кто помог мне привести в мир именно эту 23-летнюю армянскую традицию. Этот бренд был бы невозможен без Флавье и Элизабет Гарвинов”, — подписал ролик Алексис.

Некоторая сумма от каждой проданной бутылки поступит на счет программы Armenia Tree Project. Далее Алексис Оганян рассказал историю своего проекта, рассказал о роли шахмат в Армении, об армянском коньяке, о сортах винограда, которые они использовали при создании бренди Shakmat. Он рассказал также и о проекте Armenia Tree Project, направленном на восстановление в Армении лесов, которые вырубались в годы блокады после развала СССР. “Проект Armenia Tree Project уже высадил более 5 млн 500.000 деревьев, это помогло создать сезонные рабочие места. Я горд бренди Shakmat, однако я еще более горд тем, что это будет первым опытом для вас ощутить вкус Армении”, — говорит Алексис.

“Бренди Shakmat — брэнд премиум-класса с родины виноделия, это сочетание 2 армянских сокровищ — коньяка и шахмат”, — сказано в сайте shakmatbrandy.com.