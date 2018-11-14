Государство Ноябрь 14, 2018 | Автор : admin

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 12 ноября заявил исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян. “Они включены настолько, что представляют опасность для противника”, — пояснил Давид Тоноян.

Исполняющий обязанности министра также отметил, что из местной военной промышленности поступает множество новинок. “Они находятся не на научно-конструктурском, а на производственном этапе. Это относится к новому оружию с новыми технологиями”, — сказал Тоноян.