Регион Ноябрь 14, 2018 | Автор : admin

Имя художника Ивана Айвазовского, императрицы Екатерины II или флотоводца Павла Нахимова могут присвоить аэропорту Симферополя. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса “Великие имена России”.

Конкурс стартовал 11 октября. По данным организаторов, в ходе первого этапа по результатам публичных обсуждений Общественной палатой в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого жители городов-участников предлагали свои варианты и проходили социологический опрос, по результатам которого был сформирован шорт-лист. В Крыму выбирали из 11 претендентов.

“Международный аэропорт Симферополь: Иван Айвазовский, Екатерина II Великая, Павел Нахимов”, — сообщается на сайте голосования.

Финальное голосование продлится с 12 до 30 ноября. Проголосовать можно по принципу “один голос — один аэропорт — одно имя”. Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам 45 городов страны в рамках проекта “Великие имена России”.