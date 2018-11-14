Представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта выступили на заседании Постоянного совета ОБСЕ на этой неделе с заявлениями по ситуации в зоне противостояния.

Представитель миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис заявил, что США воодушевлены недавними конструктивными контактами руководителей стран-сторон карабахского конфликта и встречей министров иностранных дел. Он отметил, что в последние месяцы в зоне конфликта наблюдается спад эскалации и что стороны должны найти способы продвигать урегулирование.

Напомнив, что сопредседатели предложили различные меры, которые могут снизить напряженность и улучшить коммуникации, Грегори Макрис заявил, что США поддерживают предложение о расширении мониторинговых полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и размещении механизмов расследования. США верят, что предстоящая встреча министров ИД может сообщить импульс обсуждениям и имплементации этих мер.

Представитель миссии США при ОБСЕ призвал стороны конфликта избегать взаимных обвинений и готовить народы к миру. США, отметил он, поддерживают меры по повышению уровня доверия и диалога между армянами и азербайджанцами, что может стабилизировать ситуацию и создать конструктивную среду для переговоров. По его словам, США придают большую важность урегулированию конфликтов, в том числе нагорно-карабахского, и по этой причине в регион были командированы советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и ассистент госсекретаря Джордж Кент. Макрис подчеркнул, что США разделяют мнение, что конфликт не имеет военного решения, и статус-кво неприемлем. США склонны работать со сторонами на выработку долговременного и мирного урегулирования, основанного на принципах неприменения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение, в соответствие с Хельсинкским актом.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что Армения и Азербайджан должны принять дополнительные меры по снижению напряженности в Карабахе. По его словам, прекращение огня является важнейшим условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и продвижения к компромиссу по сущностным аспектам урегулирования. “На линии соприкосновения и границе Азербайджана и Армении сохраняется относительная стабильность, снижается число нарушений режима “тишины”. Призываем стороны закрепить позитивную тенденцию дополнительными мерами по снижению напряженности”, — сказал он.

Лукашевич отметил, что усилия “тройки” сопредседателей Минской группы ОБСЕ в качестве коллективного посредника при выработке сторонами жизнеспособного разрешения нагорно-карабахской проблемы заслуживают высокой оценки и безусловной поддержки.

Российский дипломат считает, что после недолгой выборной паузы восстановлены интенсивные контакты между Арменией и Азербайджаном, назвав результативной встречу глав двух стран на полях Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018г.

Трудно не заметить, что представитель РФ использовал в своем выступлении более общие формулировки, почему-то не раскрыв сути “дополнительных мер по снижению напряженности”. Не исключено, что под ними он понимает как раз предложение посредников о расширении мониторинговых полномочий личного представителя ДП ОБСЕ и размещении механизмов расследования. Тогда почему бы не назвать вещи своими именами?

Очевидно и объяснимо стремление Москвы подчеркнуть свою роль в достижении душанбинских договоренностей между главами Армении и Азербайджана. Однако говорить в этом контексте о восстановлении интенсивных контактов между Ереваном и Баку, мягко говоря, преждевременно. Что касается результативности короткого разговора на ногах в Душанбе, то, если судить о нынешней ситуации на границах Арцаха и Армении с Азербайджаном, с Лукашевичем можно согласиться. Другое дело, что глубинных изменений в политике прежде всего Азербайджана не произошло. Посему очередной призыв сопредседателей готовить народы к миру вновь повисает в воздухе.

Посредники не могут не замечать, что Баку готовится не к миру, а к войне. Об этом свидетельствуют проводимые азербайджанской стороной с целью укрепления своих позиций активные инженерные работы по всему протяжению границ с Арцахом и Арменией. Особенно на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы. Там, по словам главы общины села Зангакатун Араратской области Овика Карапетяна, азербайджанская сторона по ту сторону границы продвинула вперед позиции, в результате чего на несколько километров приблизилась к межтерриториальному пространству, что привело к увеличению обстрелов, а 11 га обрабатываемых посевных площадей оказались под огнем противника. По мнению военных экспертов, Азербайджан стремится взять под контроль ведущие в Сюник и Арцах коммуникации, дабы иметь возможность перерезать их в случае возобновления военных действий. И.о. министра обороны РА Давид Тоноян на встрече с журналистами заявил, что ВС Азербайджана не захватывали территорий на границе с Нахиджеваном. По его словам, “это было межпостовое пространство, которое сократилось в том участке, который никогда не контролировался Вооруженными силами Армении”. Тоноян отметил, что армянская сторона приняла соответствующие меры для нейтрализации последствий действий азербайджанцев, утвердительно ответив на вопрос, есть ли у армянской стороны позиционные улучшения в этом направлении.

Так что, душанбинские договоренности, увы, не могут служить прочной основой для формирования атмосферы доверия и установления стабильного мира в этом регионе. Для Азербайджана они, скорее, ширма для прикрытия его милитаристских устремлений. А посредники своим игнорированием вопроса о возвращении Арцаха за стол переговоров, а то и полной поддержкой азербайджанской позиции, лишь потакают агрессивным планам Баку. В этом смысле заявление на заседании Постоянного совета ОБСЕ посла Армана Киракосяна о том, что народ и власти Арцаха должны иметь решающий голос в деле урегулирования конфликта и что любая попытка оградить Арцах и его народ от процесса урегулирования конфликта противоречит как причинам происхождения конфликта, так и существующей реальности, остался гласом вопиющего в пустыне.

Да и некоторые союзники Армении по Организации Договора о коллективной безопасности, в частности, Белоруссия и Казахстан, своим поведением подогревают аппетиты Азербайджана. Речь уже не только о продаже ими Азербайджану тех или иных вооружений. Президент Беларуси Александр Лукашенко дошел до того, что обсуждает с послом не являющегося членом ОДКБ Азербайджана в Минске должность генсека Организации. Тем самым Лукашенко лишь подтвердил наши предположения о ведущихся Азербайджаном закулисных играх со странами-членами ОДКБ. Было бы ошибочно утверждать, что именно Армения является мишенью этих геополитических игр. Отнюдь. Однако так или иначе, а наши союзники по ОДКБ льют воду на мельницу азербайджано-турецкого тандема. Именно эти игры, а не отзыв Арменией Хачатурова с должности генсека ОДКБ, подрывают авторитет и потенциал Организации.