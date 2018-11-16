Культура Ноябрь 16, 2018 | Автор : admin

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс Об этом в ночь на четверг сообщается в Twitter аукционного дома. “Новый аукционный рекорд для жемчужного изделия. Эта особенная натуральная жемчужина невероятного размера принадлежала королеве Марии Антуанетте”, — говорится в сообщении. Изначально лот оценивался в $2 млн. Финальная сумма стала рекордной для жемчужного изделия за всю историю торгов.

На аукцион было выставлено 10 украшений Марии-Антуанетты, представляющих не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении двухсот лет. Среди них, помимо подвески, жемчужные и бриллиантовые серьги королевы, а также ожерелье из более чем 300 натуральных жемчужин.