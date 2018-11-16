Министерство иностранных дел Армении жестко отреагировало на высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанные им в ходе встречи с послом Азербайджана в Минске по поводу ситуации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ — Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) в связи с вопросом избрания генерального секретаря Организации.

Пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян назвала некорректным сам факт обсуждения внутренних вопросов ОДКБ с представителем Азербайджана, членом Организации не являющимся. “Армения рассматривает ОДКБ как площадку, которая касается вопросов коллективной безопасности шести стран. Внутри Организации есть проблемы, которые нужно решать. И что касается этой ситуации, хочу отметить, что это некорректно”, — сказала она.

Комментируя высказанное Лукашенко сомнение в способности Еревана справиться с “очень большой нагрузкой, когда страна находится в таком переходном периоде”, пресс-секретарь МИД РА отметила: “Армения, как страна, внесшая свой вклад в укрепление ОДКБ, может подтвердить, что у нее есть достаточный ресурс для завершения своего представительства на посту генсека ОДКБ. Кроме того, необходимо решить, каким образом юридически решаются подобные нормативные задачи, связанные с досрочным прекращением полномочий генсека ОДКБ”. Нагдалян напомнила, что Армения председательствовала в ОДКБ в 2015-2016 годах. Это считается одним из наиболее успешных председательств Армении в международных структурах. “Это наилучший ответ обсуждениям по поводу председательства Армении. У Армении есть достаточный ресурс для завершения своего представительства на посту генсека”, — сказала Нагдалян. По ее словам, первоочередным для Армении является повышение эффективности ОДКБ.

По поводу заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что новый генсек ОДКБ будет от Беларуси, Анна Нагдалян уточнила, что в ходе обсуждений было решено перенести их на 6 декабря, поскольку консенсус по вопросу не был достигнут. “У нас, естественно, есть свои точки зрения по вопросу, которые не обязательно совпадают с точками зрения других стран”, — сказала она.

Прес-ссекретарь МИД РА сообщила, что параллельно с этими обсуждениями идет процесс нормативного регулирования вопроса назначения нового генсека в случае досрочного прекращения полномочий предыдущего. По ее словам, когда будет утверждена процедура выбора, тогда уже начнется этап обсуждения конкретных кандидатур, и тогда станет ясно, какие кандидатуры будут приемлемы для Армении, а какие нет. Вместе с этим Анна Нагдалян подчеркнула, что Армения поддерживает ротационный принцип смены генсека. Отвечая на вопрос о возможной проазербайджанской направленности ОДКБ в случае назначения генсеком ОДКБ госсекретаря Совбеза Беларуси Станислава Зася, который курировал продажу белорусских РСЗО “Полонез” Азербайджану, пресс-секретарь МИД РА призвала не преувеличивать роль этой должности, носящей чисто административный характер. По словам Нагдалян, она сравнима с должностью менеджера в той или иной структуре, который не имеет полномочий действовать самостоятельно, в обязанности генсека входит обеспечение естественной деятельности секретариата, процесса принятия решений и представление ОДКБ вне рамок стран-участниц организации.

Судя по всему, обсуждения 6 декабря в Санкт-Петербурге также будут бурными и тяжелыми. И не только по вопросу генсека ОДКБ. В декабре планируется принятие поправок в устав ОДКБ. По сообщениям СМИ, речь идет о передаче генеральному секретарю ОДКБ более широких полномочий и о том, чтобы решения о принятии новых членов или наблюдателей принимались большинством, а не консенсусом. На саммите ОДКБ в Астане было принято решение о нормативном закреплении статуса партнера и наблюдателя при организации. Наблюдателями при Парламентской Ассамблее ОДКБ являются Афганистан и Сербия. Получение аналогичного статуса Пакистаном было заблокировано пару лет назад Арменией в силу того, что Пакистан не признает независимость Армении и безоговорочно поддерживает Азербайджан в вопросе карабахского урегулирования.

В числе претендентов на членство или статус наблюдателей при ОДКБ муссируются такие страны, как Индия, Египет, Иран, Сирия, продолжает называться тот же Пакистан, а также Азербайджан и даже член НАТО Турция, которые официальных заявок вроде как не представляли. В этом контексте нетрудно представить, что будет твориться в ОДКБ, если генсек организации получит право самолично принимать решения по вопросам предоставления членства или статуса наблюдателя, равно как и то, кто там будет заказывать музыку. Баку и Анкара, еще не имея никаких статусов при ОДКБ, уже раскачивают Организацию, избрав проводниками своих интересов Беларусь и Казахстан.

Очевидно, что подобный расклад никак не может устроить Армению. А Россию? Вряд ли Москва не замечает, что азербайджано-турецкий тандем уже много лет активно работает в направлении минимизации присутствия и влияния России в нашем регионе. Чрезвычайный и Полномочный посол по рангу Арман Навасардян считает, что такая политика Беларуси и Казахстана вряд ли будет устраивать и Россию, поскольку та заинтересована в укреплении ОДКБ. “Я не верю, что Азербайджан станет новым членом ОДКБ, или хотя бы наблюдателем. Пашинян закрыл дорогу Баку в эту организацию. Россия вряд ли заинтересована в ином развитии событий, поскольку в данной организации произойдет нарушение имеющегося баланса. За Азербайджаном стоят Турция и Израиль. Это совершенно не устраивает Москву”, — заявил Арман Навасардян.

Директор Центра европейских исследований ЕГУ Артур Казинян на своей странице в Facebook высказал мнение, что Казахстан и Белоруссия попытались в рамках ОДКБ сделать свои разногласия с Арменией и Россией предметом торга с целью решить другие, гораздо более важные для них, проблемы, имеющиеся у них в двухсторонних отношениях с Москвой и “урвать” что-то у русских. Что именно, эксперт не раскрыл.

Но в этом контексте весьма примечательна новая инициатива президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию в Азии своей организации коллективной безопасности, которую СМИ окрестили каждый на свой лад — “ОДКБ-2”, “Азиатское НАТО”, “Азиатский аналог ОБСЕ”. Основой для этой структуры, считает Назарбаев, может стать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), появившееся также по инициативе Казахстана и объединяющее 27 государств. По мнению Назарбаева, организация по безопасности и сотрудничеству в Азии может быть создана на основе СВМДА, появившегося также по казахстанской инициативе. Сейчас в его состав входят 27 государств. Это Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Индия, Ирак, Иран, Израиль, Казахстан, Камбоджа, КНР, Киргизия, Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан. Еще 13 стран и организаций выступают наблюдателями — Бангладеш, Белоруссия, Индонезия, Ливан, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.

Президент Казахстана предложил ОБСЕ с ее 57 странами-членами и СВМДА объединить усилия и провести в Астане совместные консультации. Там же он предложил провести и новый саммит ОБСЕ, который мог бы обновить заключенные в разгар холодной войны Хельсинкские соглашения. Саммит, по мнению Назарбаева, стоит провести в 2020 году, к 45-летнему юбилею Хельсинкского акта. Президент Казахстана отметил, что многое в этом деле будет зависеть от позиции мировых держав, и призвал крупные государства к совместной деятельности по заключению нового соглашения, предложив начать подготовку к итоговым переговорам уже в следующем году.

Комментарии, как говорится, излишни. Подождем реакции мировых лидеров и заинтересованных стран…