Пока игры с участием полузащитника футбольного клуба “Арсенал” Генриха Мхитаряна собирали его поклонников на стадионах, тысячи армян во всем мире болели за него по ту сторону экранов и гордились его спортивными достижениями. 3 ноября фанаты Микки и друзья Всеобщего Армянского Благотворительного Союза (AGBU) собрались в лондонском отеле “Дорчестер”, чтобы отметить его футбольные достижения, поблагодарить за гуманитарную деятельность и собрать средства для двух центров ТУМО-AGBU.

Будучи вовлеченным в различные благотворительные инициативы еще с ранних лет, Мхитарян в 2016 году был назначен Послом доброй воли ЮНЕСКО в Армении: сотрудничая с этой организацией, он занимается продвижением прав детей и доступностью для них образования и спорта.

Отметим, что на гала-вечере присутствовала и другая звезда армянского происхождения, легендарный французский футболист Юрий Джоркаефф. Вечер в честь Генриха вел Камильо Аззуз — один из попечителей лондонского представительства AGBU, который, в частности, говорил о влиянии таких проектов, как ТУМО-AGBU. Этот проект был реализован при поддержке генерального исполнительного директора компании Amber Capital и члена центрального правления AGBU Джозефа Угурляна, вдохновленного успешной деятельностью и распространением Центров креативных технологий ТУМО. Этот вечер, по словам Угурляна, стал не только поводом для того, чтобы отметить деятельность ТУМО и AGBU, но и обратиться к решающим эпизодам, характеризующим национальную идентичность армян.

“Будучи выросшими во Франции, мы испытывали гордость, когда в 1998 году увидели первую победу Юрия и Национальной сборной Франции по футболу на чемпионате мира ФИФА. Благодаря своему таланту он “ввел” армян в мир футбола. А сейчас мы каждый раз восторгаемся, когда на поле выходит Генрих Мхитарян, и слышим, как толпа фанатов скандирует его имя. Генриху удалось рассказать об Армении всему футбольному миру и миллионам своих поклонников. Такие люди, как он — наш успех, а успех каждого из нас — это наш общий успех”, — сказал Джозеф Угурлян. Кульминацией вечера стал приезд самого Генриха Мхитаряна прямо после очередного матча “Арсенала”. Он поднялся на сцену и получил премию AGBU Global Excellence Award.

“Хочу поблагодарить AGBU и руководителей организации за это прекрасное мероприятие, организованное для поддержки образования нашей армянской молодежи. Хочу также выразить благодарность Юрию, который служил для меня примером в детстве, когда я мечтал о профессиональном футболе. Мы должны вдохновлять нашу молодежь и делать все возможное, чтобы открыть для нее новые возможности в жизни, поощрять к достижению своих целей. Меня переполняет признательность, когда я вижу деятельность таких организаций, как ЮНИСЕФ, AGBU, ТУМО”, — отметил Мхитарян.

С момента своего создания в 2015 году, центры ТУМО-AGBU изменили жизнь 3000 студентов. Эти суперсовременные центры позволяют ярким и многообещающим ребятам бесплатно пользоваться практическими программами, выявлять свои таланты и способности, приобретать новые навыки в цифровом мире и развивать креативность. Руководствуясь своей миссией сделать инновационное и качественное образование доступным для большего числа молодежи, AGBU через различные программы и инициативы продолжает оказывать помощь в деле формирования следующего поколения квалифицированных и обученных армян. В том числе и в партнерстве с ТУМО, что привело к созданию совместных центров.

Отметим, что в ходе вечера было пожертвовано 230 000 долларов США. “Каждое поколение армян должно иметь своих героев, которые, “задействовав” свою идентичность, представят ее миру, а также должно иметь тех, кто будет нас вдохновлять в наших стремлениях к превосходству. И так было всегда — от Арама Хачатуряна до светлопамятного Шарля Азнавура. Сегодня у нас есть человек, который служит примером для нашей молодежи. Генрих, ты полностью соответствуешь нашим представлениям о человеке мира. Спасибо, что продолжаешь дарить всем нам повод для гордости”, — сказал, завершая вечер, президент AGBU Перч Седракян.