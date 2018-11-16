Для обсуждения с армянскими коллегами возможностей активизации культурного сотрудничества между двумя армянскими государствами, в минувший понедельник в Министерстве культуры РА побывала делегация культурного ведомства Республики Арцах. Об этом “РА” сообщили из Отдела по связям с общественностью Министерства культуры Армении.

В Арцахе мы пытаемся разработать новую политику для ряда областей культуры, в особенности, в библиотечной и музейной сферах. В 2019 году будет сдано в эксплуатацию новое здание Историко-геологического музея Арцаха. Сейчас предпринимаются шаги по перемещению Исторического музея Шуши в более благоустроенное помещение. И вообще, Шуши постепенно превращается в город музеев. Здесь функционируют “Музей драма” Центробанка РА, Музей частных коллекций ковров. Кстати, в Шуши также находится Министерство культуры, по вопросам молодежи и туризму Арцаха”, — сказал министр культуры, по вопросам молодежи и туризму Арцаха Лерник Ованнисян на встрече с и.о. министра культуры РА Лилит Макунц и замминистра Тиграном Галстяном.

Отметим, что как в Армении, так и в Арцахе самые сложные проблемы в сфере культуры, пожалуй, касаются сохранения памятников. Памятников много, а средств мало. 120 миллионов драмов, выделяемых из государственного бюджета для порядка 10 тысяч памятников Арцаха, проблем не решают. Как эту, так и другие проблемы сферы здесь пытаются решить и посредством помощи меценатов. В такой поддержке нуждается и Драматический театр им.В.Папазяна Степанакерта.

В Арцахе от армянских коллег ждут активного сотрудничества, в частности, в сферах культурного образования, книгоиздания, переподготовки специалистов, восстановления памятников. Для ремонта Степанакертского театра Лилит Макунц предложила выступить с совместной инициативой: провести сбор средств или культурное мероприятие, а выручку передать театру. Что касается переподготовки специалистов, и.о. министра культуры предложила воспользоваться возможностями, которые предоставляет открытый в Армении армяно-итальянский Региональный центр восстановления памятников.

В Армении арцахским коллегам готовы помочь и в области книгоиздания.

“Культурные контакты следует активизировать посредством самых разных мероприятий. У нас есть передвижные кинотеатры, благодаря которым мы можем проводить кинопоказы не только в различных районах Арцаха, но и воинских частях. В Армении вскоре стартует программа “Твое искусство в школе”. В случае заинтересованности, в том или ином формате программу можно будет перенести и в Арцах”, — сказала Лилит Макунц.

Кстати, в этой связи Лерник Ованнисян заметил, что в Арцахе уже заинтересовались недавно внедренной в Армении программой — Системой школьного абонемента, благодаря которой школьники могут бесплатно посещать культурные учреждения.

Ответственные лица культурных ведомств Армении и Арцаха расстались с договоренностью вести более гибкую политику в плане реализации совместных программ.