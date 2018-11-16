Экономика Ноябрь 16, 2018 | Автор : admin

Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

В частности, по данным ведомства, в результате комплексной налоговой проверки сотрудники Управления по крупным и средним налогоплательщикам КГД выяснили, что ЗАО “Газпром-Армения” в 2016-2017гг. в представленных в налоговый орган счетах за НДС и налог на прибыль включил очевидно ложные данные, в результате чего налоговых обязательств было рассчитано на несколько миллиардов драмов меньше.

О количестве допущенных компанией злоупотреблений свидетельствуют и данные по потерям газа, а также по объему поставленного автогазонакопительным компрессорным станциям (АГНКС) природного газа.

“Оказалось, что величина потерь в распределительной системе за июнь-июль 2018 года, по сравнению с январем-маем 2018 года, уменьшилась в среднем более чем в три раза. Одновременно, в результате проведенного сравнительного исследования оказалось, что поставки природного газа для АГНКС со стороны ЗАО “Газпром-Армения” в июне-сентябре 2018 года заметно увеличились, по сравнению с первыми пятью месяцами года, примерно на 37%, что соразмерно аналогичным показателям потребления природного газа со стороны компаний, эксплуатирующих АГНКС.

На основе подготовленных материалов в Следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 205-й (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в крупных размерах) Уголовного кодекса Армении. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия для определения размера ущерба, нанесенного государству от злоупотреблений ЗАО “Газпром-Армения”, а также выявления коррупционных проявлений в сфере потребления природного газа.