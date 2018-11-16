Регион Ноябрь 16, 2018 | Автор : admin

Вскоре в Арцахе будет построен новый правобережный канал Сарсанга, с привлечением иностранных инвестиций, строительство которого продлится несколько лет.

Канал позволит перебросить воду из водохранилища таким образом, чтобы каскадным самотеком можно было орошать поля Мартакертского района, где будут основаны 3 новых водохранилища, и орошаемыми станут более 10,000 гектаров земли. Об этом пишет на своей странице в Facebook советник президента Арцаха, представитель по особым делам Араик Арутюнян. По его словам, этот инвестиционный проект стал плодом его поездки в европейские страны, и этот проект позволит удвоить площадь орошаемых земель в Арцахе.

Как пишет Араик Арутюнян, кроме того, речь идет о постройке новых ГЭС на этих каскадах, что позволит в дальнейшем экспортировать электроэнергию. Инвеcторы будут участвовать и в развитии садоводства в указанных местах. Представители инвесторов находятся в Арцахе и ведут обсуждения сроков и технических вопросов указанного мега-проекта.

Напоследок Арутюнян пообещал вскоре сообщить и другие приятные новости.