Несмотря на падение цен на нефть, газ и уголь, которое сделало ископаемое топливо более конкурентоспособным, инвесторы не снизили свою активность в сфере возобновляемой энергетики, поскольку вложения в развитие альтернативных источников энергии и их совокупные мощности продолжают повсеместно демонстрировать рост. Армения также намерена делать акцент на возобновляемые источники энергии, планируя в ближайшие несколько лет значительно увеличить их долю в общем энергобалансе страны. Все проекты в этой сфере рассчитаны на частных инвесторов, но при этом государство прилагает максимум усилий для того, чтобы создать комфортные условия для бизнеса.

Таков вкратце был главный мессидж, который власти Армении на уровне и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна и ответственных за развитие сферы должностных лиц из Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов передали потенциальным инвесторам, собравшимся в минувшую среду на форуме по возобновляемой энергетике, проводившемся в рамках “Недели энергетики 2018”. Организатором мероприятия выступил Фонд возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении в сотрудничестве с британской компанией Invest In Network Limited при содействии Минэнерго. Кстати, это единственное мероприятие сектора, которое проводится под патронатом правительства Армении для демонстрации потенциала возобновляемых источников энергии и обсуждения возможностей сотрудничества с иностранными компаниями.

Тенденции отслеживаются

О том, что энергетическая сфера Армении крайне интересна зарубежным инвесторам, можно было судить по большому количеству присутствующих на форуме компаний и экспертов из Великобритании, Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Австрии, США, ОАЭ, приехавших сюда, чтобы на месте ознакомиться с инвестиционными возможностями нашей страны. Достаточно сказать, что в рамках “Энергетической недели”, проводимой 14-16 ноября, приняли участие порядка 300 специалистов из 15 стран, а более 40 экспертов сферы выступили с докладами.

“Не обладая собственными топливно-сырьевыми ресурсами, Армения придает важность развитию возобновляемых источников энергии. Эта сфера является одним из приоритетов правительства, которое прилагает максимум усилий для улучшения законодательного поля, создания прогнозируемой тарифной политики для эффективной работы с инвесторами”, — обрисовал основные подходы правительства и.о. вице-премьера Тигран Авинян.

Далее он немного раскрыл скобки, рассказав, что Армения отслеживает тенденции, происходящие в региональных энергетических процессах, чтобы эффективным образом реализовать свои конкурентные преимущества и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество со странами региона. На решение именно этих задач и направлена реализация крупных инфраструктурных проектов и создание новых энергетических мощностей.

В этом смысле, заверил г-н Авинян, будет продолжено строительство высоковольтных линий электропередач Иран-Армения и Армения-Грузия, задействование которых положительно скажется на экономическом развитии страны. Серьезный акцент ставит правительство и на либерализацию рынка электроэнергетики. Идея в том, что переход к новой модели рыночной энергетики даст возможность крупным потребителям, поставщикам электроэнергии и трейдерам войти на рынок, создав тем самым условия для повышения конкурентной среды и вложения инвестиций. Плюс, переход к новой модели создаст условия и для межгосударственной торговли.

Старт дан

Не менее значимые результаты достигнуты и в сфере альтернативной энергетики. В Армении уже принята “Концепция по обеспечению энергетической безопасности РА”, в соответствии с которой к 2020 году возобновляемыми источниками планируется покрыть 20% всей потребляемой энергии в Армении, а к 2026 году — как минимум 50%. Предусмотрено также в течение ближайших двух лет сократить потребление энергии на 38% и, соответственно, — энергетические расходы.

Для улучшения инвестпривлекательности сферы несколько лет назад у нас были приняты законодательные изменения, согласно которым вместо 15 лет обязательной покупки электроэнергии со стороны рынка установлено 20 лет для сфер солнечной, ветряной и геотермальной энергетики.

Впрочем, ключевой тематикой нынешнего инвестиционного форума стало развитие именно солнечной энергетики, потенциал которой, с учетом природно-климатических условий Армении, довольно высок. Согласно утвержденной правительством страны инвестиционной программе, в Армении на шести участках планируется построить солнечные станции с общей установленной мощностью до 110 МВт. Общая же стоимость программы строительства солнечных электростанций оценивается примерно в 129 млн долларов.

Старт уже дан, и в настоящее время в процессе строительства находится восемь гелиостанций, суммарная установленная мощность которых составит около 8 МВт. В прошлом году на рынке начали функционировать три солнечные электростанции: по одной в Котайкской, Армавирской и Арагацотнской областях. Их общая установленная мощность составляет 2,5 МВт.

Но самым крупным проектов в сфере солнечной энергетики Армении является электростанция “Масрик-1” в Гегаркуникской области мощностью в 55 МВт, соглашение о строительстве которой было пописано в июле этого года. Строит эту гелиостанцию международный консорциум, состоящий из признанных в мире компаний — нидерландской Fotowatio Renewable Ventures B.V и испанской FSL Solar S.L.

Армения на международной карте возобновляемой энергии

Приехавшим на форум “Неделя энергетики” потенциальным инвесторам были представлены пять тендерных проектов по строительству солнечных фотовольтаических станций, среди которых также и проект “Талин-2” в Арагацотнской области. Были также представлены новые инициативы, которые пока не включены в тендерные пакеты.

Вопрос в том, что, несмотря на существенное удешевление технологий в этой области, строительство солнечных станций, в частности, фотовольтаических, требует немалых капитальных затрат. Поэтому правительство для уменьшения воздействия на конечный тариф для потребителей в сфере солнечной энергетики намерено привлечь дешевые кредитные ресурсы от международных финансовых институтов, а далее предоставить эти средства на тендерных условиях заинтересованным инвесторам.

“Полагаю, что присутствие таких крупных инвесторов, как IFC, EBRD, Всемирный банк и почти всех доноров-банков говорит об их высокой заинтересованности к сфере”, — оценил ситуацию и.о министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян. При этом добавил, что в рамках трехдневного мероприятия предусмотрен также визит представителей иностранных компаний на территории, где предусмотрено строительство солнечных станций по пяти тендерным проектам.

“Сегодня можно с уверенностью сказать, что Армения уже заняла свое место на международной карте возобновляемой энергии. И международные компании приезжают к нам не только для участия в форумах, но и выступают спонсорами в проведении подобных мероприятий, что свидетельствует о высоком интересе со стороны бизнеса. Полагаю, что по большому счету это связано с тем, что международное бизнес-сообщество увидело в Армении стабильно развивающуюся среду солнечной энергетики и понятную политику, проводимую правительством”, — высказал свою точку зрения Айк Шекян, учредитель и гендиректор компании Shtigen Energy Systems, являющейся одним из спонсоров проведения “Недели энергетики 2018”.

Более того, специалисты австрийской компании Fronius Solar Energy, которая является одним из мировых лидеров в разработке фотовольтаических энергетических решений, провели тренинги для представителей сферы, что, по словам регионального директора по развитию Fronius Бенджамина Фишера, позволит армянским производителям развить свой брэнд и представить его на международном рынке.