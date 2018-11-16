Экономика Ноябрь 16, 2018 | Автор : admin

Иран предлагает газ Армении по более высокой цене, чем Россия: Армения рассматривает иранский газ в контексте второго источника. Об этом сказал и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

Поставляемый из Ирана газ дороже российского газа на 10 долларов США. Мы рассматриваем иранский газ в контексте второго источника. Сегодня у нас есть двухстороннее газоснабжение. Когда на российском газопроводе происходит авария, в соответствии с соглашением мы увеличиваем объемы с иранской стороны. Но сегодня нет сделки, поскольку мы никогда не получали более экономически обоснованного и доступного предложения от иранской стороны”, — сказал исполняющий обязанности министра.

Он отметил, что если будет предложение по более дешевой цене на газ, то они обсудят этот вопрос.

Отвечая на вопрос, естъ ли возможность снижения тарифов на газ, исполняющий обязанности министра сказал, что для обсуждения этого вопроса была создана комиссия, и ответ будет дан в рамках этой комиссии. Он отметил, что ведутся переговоры по снижению тарифа.