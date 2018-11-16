Государство Ноябрь 16, 2018 | Автор : admin

Решение об этом принято на вчерашнем заседании правительства.

В повестке — законопроекты о деятельности должностных лиц, о внесении изменeний в Трудовой кодекс Армении, о ратификации некоторых международных договоров и утверждении Госбюджета на 2019 год. Напомним, что обсуждение в НС проекта Государственного бюджета РА на 2019 год завершилось. Объявлен тайм-аут минимум на 4 дня, в течение которых депутаты и фракции могут представить свои письменные предложения и замечания. После обобщения их правительство вновь представит документ в парламент на окончательное утверждение.