Своеобразным отчетом перед гражданами Армении о выполнении всех обещаний своего правительства начал вчерашнюю пресс-конференцию и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Краткое обращенное к собравшимся в зале заседаний Правительства журналистам приветствие лидер осуществленной народом Армении апрельской ненасильственной бархатной революции ныне исполняющий обязанности главы исполнительной власти, принявшей на себя ответственность к подготовке декабрьских внеочередных парламентских выборов без лишних слов и отлагательств продолжил заявлением к гражданам государства, в котором подвел итог работы своего кабинета за прошедшие месяцы.

“Прежде чем ответить на ваши вопросы я хочу констатировать следующее: по положению на ноябрь 2018 года или как минимум по положению на день голосования внеочередных выборов, мы выполнили все принятые на себя перед нашим народом обязательства без исключения.

Первое: мы пообещали, что если народ Армении выразит свою волю, мы обеспечим, чтобы Серж Саргсян и его команда были выведены из власти, притом исключительно мирным путем. И на сегодняшний день, то есть не на сегодняшний день, это обязательство полноценно выполнено.

Второе: мы обещали, что в Армении практика фальсификации результатов выборов будет искоренена, формирование власти будет иметь место исключительно посредством свободного волеизъявления народа — по результатам состоявшихся в сентябре 2018 года выборов в Совет старейшин Еревана и прошедших в октябре выборов в органы местного самоуправления это обязательство полноценно выполнено.

Третье: мы обещали вести неотступную борьбу с коррупцией. Обязательство полноценно выполнено. Конечно, борьба с коррупцией продолжается и в том случае, если получим мандат от народа, мы продолжим эту борьбу.

Четвертое: мы обещали ликвидировать искусственные экономические монополии. Сегодня ни на каком рынке препятствий для входа и иных ограничений нет. Появляются и будут появляться новые игроки. Следовательно, обязательство полноценно выполнено.

Пятое: мы обещали, что в Армении не будет привилегированных лиц и будет обеспечено равенство всех людей перед законом. Обязательство полноценно выполнено.

И шестое: Мы обещали провести внеочередные парламентские выборы — обязательство полноценно выполнено.

Таким образом, выводом из всего этого является следующее: в Республике Армения власть полностью возвращена народу и действительно принадлежит народу, и каждый гражданин Республики Армения, принадлежащим ему одним голосом на предстоящих парламентских выборах будет решать дальнейшую судьбу страны.

Конечно, на предстоящих 9 декабря 2018 года выборах мы ожидаем от народа вотума доверия, чтобы принять ответственность за руководство на предстоящие пять лет. В предстоящие пять лет наша деятельность в случае получения этого мандата, будет нацелена на осуществление экономической революции. Мы намерены предпринять решительные меры, чтобы превратить Армению в страну, имеющую высокие промышленные, технологические и экологические критерии. Конечно, как кульминация всего этого, или как сопутствующая всему этому стержневая задача и приоритетная задача — повышение и увеличение уровня безопасности Республики Армения и Республики Арцах”, — заявил Никол Пашинян.

Зачитав заранее приготовленный текст программного, по сути, отчетно-перевыборного заявления, Никол Пашинян разрядил возникшую в зале атмосферу напряженной серьезности замечанием по поводу повязанного им к костюму своеобразного галстука, символизирующего цвета государственного флага Республики Армения. Он напомнил, что ранее, отвечая на вопрос с трибуны Национального Собрания, заявил, что носит исключительно одежду и обувь армянского производства. Тогда единственным импортным предметом гардероба оставался галстук, которых стране не шили. “Но вот, производственники сами откликнулись, и сегодня буквально перед пресс-конференцией я получил в подарок два галстука, один из которых решил повязать, идя на эту пресс-конференцию”, — сообщил Никол Пашинян, указывая на галстук цвета армянского триколора.

После этого, Никол Пашинян предложил журналистам задавать вопросы и в течение почти четырех часов подробнейшим образом, детально и предметно старался разъяснить все тонкости и детали проводимой его правительством политики в самых различных областях жизнедеятельности государства, а также свои позиции по всем актуальным вопросам, которые озвучивали представители средств массовой информации.