Регион Ноябрь 21, 2018 | Автор : admin

Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц после рабочей встречи с главами правительств этого региона. Во встрече также принимали участие представители Еврокомиссии.

У нас тесные исторические, экономические, политические, культурные и человеческие связи. Мы думаем, что Евросоюз станет полноценным только когда Западные Балканы станут его частью. Поэтому мы поддерживаем страны Западных Балкан на их пути в Европейский союз”, — сказал Курц, отметив, что Австрия сделала акцент на этом вопросе в ходе своего председательства в Совете ЕС.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Самопровозглашенное Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.