Регион Ноябрь 21, 2018 | Автор : admin

Фонетон-2018 был проведен с 14 по 18 ноября, стартовав с Марселя (собрано пожертвований на 207 149 евро), затем охватив Тулузу (66 447 евро), Лион (177 988 евро), Париж (686 162 евро). Эстафету приняли армяне Швейцарии (19 717 евро), Германии (73 845 евро), Греции (11 150 евро). В этом году число участников фонетона увеличилось на 700, превысив 10 тыс. человек. Собранные средства будут направлены на развитие сельскохозяйственных программ Тавушской области Армении, внедрение солнечной энергии в Арцахе, а также на нужды армян Алеппо.