Государство Ноябрь 21, 2018 | Автор : admin

Центральная избирательная комиссия Республики Армения представила анимационный ролик, который представляет порядок голосования во время внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года. “РА” представляет порядок голосования.

Избиратель подходит к специалисту и представляет удостоверяющий личность документ — таковыми считаются идентификационная карта, биометрический паспорт, небиометрический паспорт, временный документ, выданный полномочным органом и заменяющий паспорт или идентификационную карту.

Специалист проверяет по фотографии в документе личность избирателя и вводит документ в соответствующее устройство. Если избиратель уже принимал участие в голосовании, то на экране устройства появляется красный знак и тут же вызывается полиция.

Если избиратель не зарегистрирован в списке данного избирательного участка, то на экране появляется желтый знак. В этом случае избирателя выведут из помещения голосования.

Если избиратель зарегистрирован в списке данного избирательного участка и не участвовал в выборах, на экране устройства появляется зеленый знак. Избиратель оставляет отпечаток указательного пальца правой руки, после чего устройство выдает ему талон для голосования.

Специалист возвращает документ избирателю, после чего последний предъявляет талон члену избирательной комиссии, подписывается перед своими данными.

Член комиссии ставит на подписи избирателя и его талоне свою личную печать.

После регистрации избиратель подходит к другому члену избирательной комиссии, представляет талон и получает избирательные бюллетени и конверт, после чего голосует.

Избиратель в кабине голосует тайно. Сначала он выбирает партию или блок партий, за которую намерен голосовать. На первой странице бюллетеня избиратель никаких отметок не делает. Для избрания кандидата от выбранной партии или блока партий на обратной стороне того же бюллетеня он находит его данные и делает отметку. После чего бюллетень, не складывая, опускает в конверт. Неиспользованные бюллетени избиратель опускает в специальный ящик. Комиссия должна обеспечить тайну голосования, и как проголосовал гражданин — знает лишь он один.

Избиратель не должен оставлять талон в кабинке.

Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетень, то, после информирования об этом председателя комиссии, имеет право пригласить в кабинку другое лицо, которое не должно быть членом комиссии, доверенным лицом, наблюдателем, представителем СМИ.

Если избиратель думает, что ошибся или испортил бюллетень, то может обратиться к председателю комиссии для получения нового бюллетеня. Проголосовав, избиратель подходит к урне, член комиссии забирает его талон и, не забирая конверт, клеит на него марку, после чего открывает урну и избиратель опускает туда конверт с бюллетенем. После этого избиратель покидает помещение для голосования.

На внеочередном заседании ЦИК состоялась также жеребьевка — стали известны номера 11 политических сил, участвующих во внеочередных парламентских выборах. Представленные ниже номера политических сил будут учтены при составлении протоколов и будут очередными номерами в избирательных бюллетенях: 1 — Республиканская партия Армении; 2 — “Решение гражданина”; 3 — АРФ “Дашнакцутюн”; 4 — “Мой шаг”; 5 — Партия “Светлая Армения”; 6 — Партия “Христианско-демократическое возрождение”; 7 — Партия “Национальный прогресс”; 8 — Блок “Мы”; 9 — Партия “Оринац еркир”; 10 — Партия “Сасна Црер”; 11 — Партия “Процветающая Армения”.