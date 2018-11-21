Общество Ноябрь 21, 2018 | Автор : admin

Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Армении.

Так, банкнота достоинством 1000 драмов будет посвящена Паруйру Севаку, 5000 драмов — Вильяму Сарояну, 10000 драмов — Комитасу, 20000 драмов — Ованесу Айвазовскому, 50000 драмов — Григорию Просветителю. Кроме того, в оборот поступят банкноты номиналом в 2000 драмов — с портретом Тиграна Петросяна.

В обороте остается банкнота номиналом в 100.000 драмов, с изображением царя Абгара, а действующие банкноты второго поколения будут изыматься из оборота в связи с изношенностью.