Культура Ноябрь 21, 2018 | Автор : admin

В ходе театрального фестиваля “АрмМоноPlus” зрители смогут увидеть 10 моно-спектаклей в различных жанрах: монотанец, монодрама, моноопера. Фестиваль стартовал 19 ноября и продлится до 10 декабря. Об этом рассказала директор театрального фестиваля “АрмМоноPlus” Марианна Мхитарян.

“Этот фестиваль является дополнением к фестивалю “АрмМоно”, его можно назвать и фестивалем-лабораторией, поскольку в его рамках будут проходить и мастер-классы, встречи и обсуждения. Пройдет образовательная программа “АрмМоновстреча”, в “Лофте” состоится встреча с психологом Евой Оганян, состоятся и другие встречи и мероприятия”, — сказала она. По ее словам, в этом году будут спектакли и из областей: в частности, из Гориса и Гавара.

В рамках фестиваля будут показаны такие постановки, как “ГамлетMachin” Нарека Багдасаряна, “Обычный день” Татев Казарян, “Леди Макбет” Норы Бадалян и др.

Театральный фестиваль “АрмМоноPlus” организован ОО театрального фестиваля “Культурный фестиваль АрмМоно”, при поддержке Министерства культуры Армении.