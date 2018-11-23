Регион Ноябрь 23, 2018 | Автор : admin

Представив ход судебного процесса против Казаряна, проходящий в Азербайджане, З.Мнацаканян отметил, что вовлечение в судебный процесс с нарушением международного гуманитарного права человека, имеющего очевидные проблемы со здоровьем, предосудительно. Превращая процесс в фарс, делается попытка поставить знак равенства между невинным человеком и настоящими убийцами, подчеркнул он. И.о. главы МИД РА также представил Раймонди последние внутриполитические развития в Армении и позицию страны по карабахскому урегулированию.

Отметим, что житель приграничного села Бердаван Тавушской области Армении Карен Казарян 1984 года рождения был взят в плен азербайджанской стороной в районе Касаха, после чего Азербайджан сообщил о, якобы, пресечении попытки диверсии с армянской стороны. Министерство обороны Армении официально заявило, что Казарян не служит и никогда не служил в ВС Армении.

Родители Карена Казаряна обратились к омбудсмену Армении Арману Татояну. “Они боятся, что в отношении сына могут быть применены пытки, учитывая предыдущие случаи. Как вы знаете, власти Азербайджана пытались его представить диверсантом. Карен Казарян гражданское лицо, он никогда не служил, и у него проблемы с психическим здоровьем. Родители жалуются, что у них мало сведений о сыне”, — отметил омбудсмен, добавив, что обратился к комиссарам ООН и СЕ, проводится работа в тесном сотрудничестве с МККК.