Регион Ноябрь 23, 2018 | Автор : admin

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Документ подписали министр транспорта РФ Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий РА Акоб Аршакян. Идея создания аналога Международного авиационного комитета обсуждалась несколько лет. новое бюро будет постепенно забирать те полномочия МАК, которые в рамках межправительственного соглашения были переданы новому бюро расследования по мере присоединения стран. планируется, что бюро будет вести свою деятельность между странами ЕАЭС.