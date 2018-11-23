Соглашение о создании аналога МАК

Ноябрь 23, 2018  |   Автор :   |   Регион

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Документ подписали министр транспорта РФ Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий РА Акоб Аршакян. Идея создания аналога Международного авиационного комитета обсуждалась  несколько лет. новое бюро будет постепенно забирать те полномочия МАК, которые в рамках межправительственного соглашения были переданы новому бюро расследования по мере присоединения стран. планируется, что бюро будет вести свою деятельность между странами ЕАЭС.

 


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