Вектор мышления правительства в вопросах охраны природы должен быть нацелен на то, чтобы правильно управлять природными ресурсами Армении, и это принесёт в десятки сотен раз больше доходов и государству, и нашим гражданам, чем если, к примеру, срубить и продать весь лес. “Этот стратегический подход мы должны последовательно продвигать”, — подчеркнул и.о. премьер-министра Никол Пашинян при обсуждении на вчерашнем заседании правительства вопроса об одобрении новой грантовой программы банка KfW.

Представляя вопрос членам кабинета, и.о. министра охраны природы Эрик Григорян сообщил, что предложенный германским банком KfW грант на программу “Биоразнообразия и устойчивого территориального развития” размером более чем 23 миллиона евро (примерно 13 миллиардов драмов), будет самым крупным из всех полученных Арменией экологических грантов, а также является крупнейшим грантом банка KfW в регионе и одним из самых больших в мире.

По его словам, грант, не связанный с какой-либо кредитной линией или иными финансовыми обязательствами, имеет довольно широкий охват в плане использования, так как не ограничивается только совершенствованием контрольных функций на охраняемых природных территориях, но включает также довольно большие компоненты в плане социально-экономического развития, а также содействия становлению экотуризма. “Таким образом, речь идёт не только об усилении или увеличении режима охраны природных территорий, но также о том, чтобы добиться снижения социально-экономического давления на природу”, — отметил Эрик Григорян.

При этом он проинформировал, что входящие в спектр действия гранта направления, гораздо шире, чем именно программы экологического характера и могут включать разнообразные сельскохозяйственные и предпринимательские проекты в прилегающих к охраняемым природным зонам общинах. Например, подобные проекты, которые уже несколько лет осуществляются в южных регионах республики, в частности, в окрестностях Мегри, включают бесплатную раздачу населению топливных брикетов, что позволяет снизить потребность населения в древесине для отопления и опосредовано служит сохранности лесных массивов. Такую же цель преследуют осуществляемые в рамках гранта работы по улучшению теплоизоляции жилья, выделение финансовых средств частным лицам и общинам для создания собственного бизнеса, покупка сельскохозяйственной техники для общин.

“Таким образом, решается двойная проблема, — заметил и.о.премьер-министра Никол Пашинян. — Речь о том, чтобы в определённых регионах оказать содействие нашим гражданам, чтобы вместо того, чтобы зарабатывать посредством рубки леса, они получили другие возможности заработка или предпринимательской деятельности. Например, создавать объекты экотуризма, предприятия и таким образом перераспределить занятость так, чтобы уменьшить вред, наносимый экологии в результате человеческой деятельности”.

Именно такой подход к решению экологических проблем признан эффективным во всем мире. Решение в том, чтобы гармонизировать природоохранные задачи с социально-экономическим компонентом и, посредством такого сопряжения, снижать давление человеческого фактора на природу. “Современное природоохранное управление без социально-экономического компонента просто не существует”, — подчеркнул Эрик Григорян, отметив, что Армения в настоящее время входит в список 25 “горячих точек” планеты с точки зрения экологии. “В Европе всего две такие “горячие точки” и германская сторона уже давно помогает. Несколько дней назад соответствующее природоохранное ведомство ФРГ, которое финансирует эти программы, письмом подтвердило готовность расширять сотрудничество и увеличит его охват”, — сообщил он.

Чрезвычайную важность того, чтобы экологические вопросы решались в увязке с социально-экономическими проблемами населения, проживающего на охраняемых природных территориях подчеркнул и.о.премьер-министра Никол Пашинян. “Стратегическая направленность политики нашего правительства состоит в том, чтобы сохранять и развивать биоразнообразие Армении, и мы руководствуемся логикой эко-Армении, а это значит, что в вопросах охраны природы мы будем максимально требовательными”, — подчеркнул он, отметив, что правительство будет добиваться того, чтобы промышленная деятельность в Армении осуществлялась в соответствии с самыми высокими природоохранными стандартами, и будет предприниматься последовательные шаги, для того, чтобы в нашей стране утвердить такие стандарты. Также правительство будет настойчиво в применении административных мер охраны природы, при этом создавая новые возможности для тех жителей, которые по воле обстоятельств на сегодняшний день вынужденно связывают получение доходов с нанесением определённого вреда природе. “Мы должны очень чётко понимать положение этих людей и стараться решать вопросы не столько административными мерами. Мы должны начать с нашими соотечественниками очень ясный прямой диалог, чтобы мы могли людей убедить, показать путь, что не вырубая лес можно заработать больше денег, чем если лес рубить, и рубка леса ведёт нас просто в тупик”, — подчеркнул Никол Пашинян.