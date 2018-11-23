Регион Ноябрь 23, 2018 | Автор : admin

Oб этом сказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Армении Тиан Эрлунг перед началом международной научной конференции, посвященной 40-летию реформ в Китае.

В настоящее время у Армении и Китая очень хорошие отношения. “Китай является экономической сверхдержавой, и более 130 стран считают нашу страну партнером номер один. Мы заинтересованы во всех странах без каких-либо исключений. В этом контексте мы считаем Армению своим дружественным партнером в регионе. Мы видим развитие отношений с Арменией в областях инфраструктур, информационных и высоких технологий”, — сказал посол Китая.

Он отметил, что в этом году Китай отмечает 40-летие своих реформ и политики открытости, и это событие очень важно для его страны, поскольку оно изменило путь развития Китая. “Я думаю, что сегодняшняя конференция затрагивает актуальные вопросы. Прежде всего, нас интересует, какой Армения видит политику реформ в Китае и каковы перспективы армяно-китайских отношений в контексте политики будущих реформ. Но в то же время мы считаем, что если эта политика была успешно реализована в Китае, то это не обязательно означает, что она должна быть успешно реализована в других странах. Поэтому мы привлекаем внимание других стран к нашему опыту, но не заставляем их реализовывать его”, — отметил он.

Участники конференции затронули широкий круг политических, исторических, экономических и культурных вопросов.

В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента Армении, представители ряда посольств, а также эксперты из Армении и других стран.