Представляя документ, и. о. министра финансов Атом Джанджугазян отметил, что депутатами НС внесено 146 предложений, часть из которых принята и учтена при доработке главного финансового документа будущего года. В целом предложения касались различных сфер — социальной, науки, культуры, развития общин и т.д. Соответственно, расходная часть документа возросла на 5.9 млрд драмов, составив 1 триллион 648 млрд. Доходная часть бюджета составит 1 триллион 496 млрд.

Хотя фракции, в том числе и Республиканской партии, заранее заверили, что проголосуют за принятие документа, вчера с отдельными заявлениями выступили вице-спикеры НС от РПА Эдуард Шармазанов и Арпине Оганесян, отметившие, что проект Госбюджета-2019 констатирует регресс в экономике страны, что это бюджет невыполнения обещаний, а председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян, выражая мнение разочарованных соотечественников, отметил отсутствие в документе основы для экономического развития.

Выступил также лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян, заявив, что политическая сила предоставила некоторым депутатам своей фракции свободу в вопросе голосования по бюджету, но в целом фракция проголосует за принятие документа.

По итогам голосования за принятие Госбюджета-2019 проголосовали 66 депутатов, 4 высказались против, еще 2 воздержались. Спикер НС Ара Баблоян поздравил правительство с принятием бюджета.

Вчера парламент ратифицировал подписанное 9 ноября 2018 года кредитное соглашение между Республикой Армения и Азиатским банком развития, согласно которому Армении в виде бюджетного содействия будет предоставлен кредит в размере 50 млн долларов. Конечно, в парламенте нашлись депутаты, выступающие против увеличения долгового бремени страны, которые и высказали свои соображения.

В частности, депутат от фракции РПА, председатель партии “Союз “Конституционное право” Айк Бабуханян высказался против привлечения кредита для финансирования бюджетного дефицита, отметив, что правительство не сдержало свое обещание пополнить бюджет за счет борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

Впрочем, все народные избранники прекрасно сознают, что без привлечения данного кредита правительству в будущем году трудно будет своевременно выплачивать зарплаты, пенсии, пособия. Посему за ратификацию документа проголосовали 68 депутатов.

По инициативе правительства продлен также срок оцифровки трудовых книжек. Напомним, процесс этот начался с 1 января 2017 года и должен был быть завершен в течение двух лет — до 1 января 2019 года. Однако в силу технических причин до сего дня из 550 тысяч трудовых книжек в Армении оцифровано меньше половины — 270 тысяч. Срок этого важного процесса продлен на один год.

Ратифицировав еще два других международных документа, парламент исчерпал повестку и завершил работу внеочередного заседания.