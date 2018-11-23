Проживающий во Франции известный армянский оперный певец Адам Барро (Мурад Амирханян) 7 декабря выступит в Гюмри. Он представит концертную программу, посвященную памяти жертв Спитакского землетрясения 1988 года. По приглашению Гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Барро приедет в свой родной город и даст концерт в церкви Святой Богородицы (Семь Ран). Мероприятие носит название “30 лет спустя” и приурочено к 30-летней годовщине страшной трагедии, обрушившейся на Армению 7 декабря 1988 года. В этот день гюмриец Адам вместе со своим братом находился в школе №37…

“Я пел во многих церквах за рубежом и всегда мечтал выступить с сольным концертом в церкви, по аромату которой я скучаю и помню с детства до сих пор. Во время концерта 7 декабря на органе мне будет аккомпанировать Арутюн Тагворян”, — сообщил в беседе с “РА” Адам Барро.

В концертную программу вошли произведения армянских и европейских композиторов, которые в Армении будут исполнены впервые. По словам Адама Барро, для него особо важно присутствие на концерте молодого поколения армянских певцов, которым он, как наш “посол” в области культуры, в виде исполнений хочет передать свой опыт. Отметим, что до концерта в Гюмри Адам Барро выступит в Москве на церемонии вручения премии “Аврора” и исполнит произведения Шарля Азнавура и Марины Алес. В ближайшее время в Москве певец также выступит на концерте, посвященном 180-летию композитора Модеста Мусоргского и вечере, посвященном памяти Дмитрия Хворостовского.

Вскоре выйдет аудиодиск Адама Барро “Аве Мария”, в котором это произведение звучит в его исполнении и на армянском языке. Добавим, что не так давно к многочисленным международным музыкальным премиям певца добавилась еще одна, завоеванная на престижном лондонском музыкальном конкурсе “Звезды Альбиона”.