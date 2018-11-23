Об этом “РА” сообщила pr-директор кинокомпании “Марс Медиа” Ирина Данилова. Уже из названия картины становится понятно, что картина посвящена выдающемуся армянскому композитору Араму Ильичу Хачатуряну. Точнее, его известному музыкальному шедевру.

Это историко-биографическая драма, рассказывающая историю создания одного из ярких произведений — “непокорного и шумливого дитя” Арама Хачатуряна “Танец с саблями”. События фильма развиваются холодной осенью 1942 года. Второй год войны. Город Молотов — переименованная перед самой войной Пермь. Сюда эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Мир театра в эвакуации — призрачный, голодный, холодный. Жизнь глубокого тыла со всеми приметами военного времени. Полуголодные балерины, кордебалет, преображающиеся на сцене в дивных “розовых девушек”. Спектакли, выступления в госпиталях, оборонных заводах и репетиции, репетиции.

Финальные усилия по созданию спектакля “Гаянэ” совпадают с написанием первых тактов Симфонии №2, часто перекрещиваются. Перед последней репетицией Хачатурян неожиданно получает приказ дирекции — создать еще один танец в финальную часть уже готового балета. За 8 часов композитор напишет свое самое исполняемое произведение.

“Наш фильм — не попытка прочитать биографию великого композитора, — говорит режиссер и сценарист фильма Юсуп Разыков, — а рассказ о сочинении самого востребованного в мире музыкального шедевра — партитуру, украсившую балет “Гаянэ”, он написал всего за восемь часов”.

Съемки картины проходили в 2018 году в два блока: первый — в России, в Ярославе и Ярославской области, второй — в Армении, в том числе Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова в Ереване и в монастыре Хор Вирап.

Отметим также, что в будущем году “Танец с саблями” выйдет и в кинотеатральный прокат в Японии. Соглашение об этом было заключено кинокомпанией “Марс Медиа” на 39-м международном кинорынке American Film Market (AFM). “Мы рады возможности поработать с биографическим фильмом об Араме Хачатуряне — очень любим этого композитора и его музыку. Мы сразу влюбились в те материалы из картины, которые нам были показаны на кинорынке. Насколько мне известно, “Танец с саблями” станет первым фильмом из Армении, который выйдет в кинотеатральный прокат в Японии”, — сказал директор по прокату компании New Select Шоко Оцуяма.

Картина произведена кинокомпанией “Марс Медиа” при поддержке Министерства культуры России. Над фильмом работали оператор Юрий Михайлишин, художник-постановщик Назик Каспарова, художник по костюмам Екатерина Гмыря. Продюсеры: Карен Казарян, Тигран Манасян. генеральный продюсер — Рубен Дишдишян.

В ролях: Амбарцум Кабанян, Александр Кузнецов, Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Инна Степанова, Иван Рыжиков, Вадим Сквирский и др.