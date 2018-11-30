Президент США Дональд Трамп даже предположил, что из-за этого инцидента может отменить запланированную встречу с главой России Владимиром Путиным.

Однако за несколько часов до этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча лидеров двух стран на саммите G20 в Буэнос-Айресе обязательно состоится и что лидеры двух стран намерены обсудить “полный спектр тем”, касающихся двусторонних отношений. Секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп регулярно получает от своих помощников доклады по ситуации в Керченском проливе, однако никаких дополнительных объявлений относительно его встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Аргентине пока нет.

О прогнозируемых экспертами дополнительных санкциях речь пока не идет. Конгресс США может не успеть принять закон о новых ограничениях в отношении России до конца года, сообщало в ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов. По сообщению же немецкой газеты Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС, Германия и Франция во время закрытой встречи выступили против ужесточения существующих санкций Евросоюза против России. Дипломаты обеих стран во время закрытого заседания в Брюсселе высказались о важности принять меры по укреплению доверия. Cанкции укреплению доверия не способствуют, говорится в материале. Вместо этого власти в Берлине и Париже намерены “продолжать свои дипломатические усилия”.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге в Женеве обратил внимание на то, что с призывами снизить напряжение из-за инцидента в Керченском проливе Запад — “и ЕС, и НАТО, и Вашингтон” — обращаются одновременно и к Москве, и к Киеву. Это, по мнению Лаврова, говорит об однозначном признании вины Украины в произошедшем. “Если была бы хоть малейшая возможность, как говорят в народе — “отмазать” киевские власти, то призыв к Украине со стороны западных наших коллег вообще не последовал бы. Был бы только призыв к России”, — сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что “нарушение украинскими кораблями госграницы России — это провокация, организованная Петром Порошенко в преддверии выборов”. “Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение”, — заявил Путин, выступая на форуме “ВТБ Капитал” “Россия зовет!”. Он отметил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма.

О связи инцидента с предстоящими в Украине 31 марта 2019г. президентскими выборами говорят почти все комментаторы. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения “Оппозиционная платформа — За жизнь”, выдвинутый этой политической силой в кандидаты на президентских выборах в Украине, обращает внимание на то, что военное положение введено в 10 областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), в которых рейтинг президента Петра Порошенко низок.

Эту точку зрения разделяет заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. “Если наложить те области, в которых введено военное положение, на те области, в которых Порошенко не получил большинства на прошлых выборах президента (состоялись в 2014 году), то они практически совпадают”, — сказал эксперт РИА Новости. По его словам, в областях, в которых вводится военное положение, ограничивается политическая деятельность. “Для того, чтобы ограничить там политическую деятельность и повысить свои шансы на выход во второй тур, он в этих областях создал максимальные проблемы для своих нынешних оппонентов”, — пояснил Жарихин.

Военное положение введено сроком на 30 дней, а не на 60, как было объявлено поначалу, породив предположения о стремлении президента Порошенко перенести выборы с весны на лето. Это, как считает эксперт центра исследований проблем мира и безопасности GRIP Дени Жакмен, нанесло бы сильный удар по отношениям Украины с Западом. Пока же, по его мнению, военное положение никакого влияния на выборы не оказывает, если не считать “немного усиленный имидж для Порошенко как главнокомандующего”.

По данным соцопроса, проведенного с 19 октября по 2 ноября 2018 КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой “Рейтинг”, 21% украинских избирателей готов поддержать на президентских выборах Юлию Тимошенко. 11% — Владимира Зеленского. 10% — Петра Порошенко. Американское издание Washington Post в статье по поводу инцидента в Керченском проливе, напоминая о низком рейтинге Порошенко, отмечает, что “военное положение позволит ему действовать более независимо, чем обычно”.