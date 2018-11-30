Первый официальный визит Президента Армении в Федеративную Республику Германия, который состоялся по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, стартовал в Берлине 27 ноября.

После торжественной церемонии встречи во дворце Бельвю — резиденции федерального президента Германии, состоялась беседа глав государств сначала в формате тет-а-тет, а после — в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал первый официальный визит Президента Армении в Германию, а также коснулся происшедших в Армении перемен, с удовлетворением отметив мирный характер предшествовавших им событий.

“Я рад быть гостем в дружественной Германии в рамках своего первого официального визита. Германия — друг Армении, приоритетный экономический партнер, деятельный помощник в продвижении повестки Армения-Евросоюз. Германия нам интересна также как государство, имеющее парламентскую модель управления, и для нас германский опыт парламентской демократии может быть чрезвычайно важным и полезным”, — сказал в ответном слове Армен Саркисян.

Он высоко оценил оказанное Германией нашей стране финансово-техническое, экономическое содействие, а также помощь в проведении демократических и правовых реформ. Подчеркнув важность расширения сотрудничества в научно-образовательной и культурной сферах президент Саркисян счел перспективным взаимодействие в сфере высоких и информационных технологий, реализацию программ обмена опытом между студентами и научными работниками.

Армен Саркисян пригласил своего германского коллегу совершить официальный визит в Армению, что было принято Франком-Вальтером Штайнмайером.

Находясь в Берлине, Президент Армен Саркисян встретился также с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, с которым говорил о развитии межпарламентских отношений, а также о вопросах армяно-германского сотрудничества в разных сферах.

В частности, речь шла о ходе ратификации Соглашения Армении и Евросоюза о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, о либерализации визового режима, а также о необходимости расширения взаимодействия в научно-образовательной и культурной сферах.

С федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель Президент Армении продолжил обсуждение возможностей расширения армяно-германских отношений, начатое во время недавнего визита канцлера ФРГ в Армению. Ангела Меркель сказала, что хранит очень хорошие воспоминания о последнем визита в Армению, и в частности, о посещении Центра креативных технологий “ТУМО”, который произвел на нее большое впечатление.

Собеседники высказали общее мнение, что наши страны могут успешно сотрудничать в научной и образовательной сферах, в частности в области высоких технологий и ИТ, в которой Армения обладает большим потенциалом. “Наша страна может быть площадкой для разных стартапов”, — подчеркнул Армен Саркисян, отметив, что Армения рассматривает Германию как важного политического и экономического партнера и дружественную страну.

Президент Армении и Канцлер Германии подчеркнули, что с точки зрения укрепления связей между двумя дружественными народами важно также расширение уже налаженного и довольно плодотворного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования. Они говорили также о взаимодействии в области туризма, а также обменялись мнениями по вопросу либерализации визового режима.

Помимо официальных переговоров на высшем уровне, программа визита президента Армена Саркисяна в ФРГ включает в себя насыщенный график встреч с представителями предпринимательских кругов и научно-исследовательского сообщества.

Обсудив вопросы глобальной безопасности с представителями внешнеполитического и оборонного ведомств ФРГ, депутатами Бундестага и Европарламента, известными экспертами и руководителями исследовательских центров в ходе дискуссии, организованной Мюнхенской международной конференцией по безопасности и ее председателем Вольфгангом Ишингером, президент Армении выступил в известном международном исследовательском аналитическом центре — фонде Bertelsmann. Свою речь, озаглавленную “Армения в 2018 году и регион” Армен Саркисян построил как обоснование утверждения, что в XXI веке Армения является страной, которая “находится в правильное время в правильном месте и имеет правильную модель”. По мнению президента, эпоха квантовой политики и индустрии, в которую мир вступил в XXI веке, несет много возможностей Армении, которая являясь членом ЕАЭС, имеет соглашение с ЕС. “Армения — единственная страна, которая имеет эти два результата, следовательно, она может стать мостом между Востоком и Западом. Армения может в экономическом плане предложить более крупный рынок.

Нужно учитывать, что кроме трех миллионов населения внутри страны, в несколько раз больше армян проживает за рубежом: от Калифорнии, Нью-Йорка до Сингапура и Бомбея, Буэнос-Айреса и Ближнего Востока. Армянская община очень организована, является передовой и успешной. Благодаря им, можем говорить, что авторитет армянского предпринимателя очень позитивен, они прилежные люди. И все это в XXI веке заслуживает большой оценки.

Кроме того, живущие за рубежом армяне вовлечены в те процессы, которые происходят в Армении, что очень важно. Армения — маленькое государство, но всемирная нация. Что очень важно в XXI веке.

Армения может быть важным связующим звеном между Севером и Югом, поскольку имеет добрососедские отношения с Грузией и Россией, со странами юга, в том числе, со странами Персидского залива. То есть, она настоящий перекресток и на протяжении веков служила в качестве оного.

Выходит, что Армения в правильное время в правильном месте”, — подчеркнул Армен Саркисян.

Говоря об Армении, как стране обладающей правильной моделью, глава государства отметил, что тяга к новым технологиям, образованию, науке составляет основу развития Армении. “Технологии XXI века будут основаны на инновациях, исследованиях и развитии. Это время Армении, поскольку новаторство, исследования и развитие также являются будущим экономики. То есть мы находимся в правильное время в правильном месте и имеем правильную модель”, — сказал Армен Саркисян.