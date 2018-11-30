Регион Ноябрь 30, 2018 | Автор : admin

Сначала состоялась встреча глав правительств ЕАЭС с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которой собеседники обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. Далее состоялось заседание глав правительств государств-членов ЕАЭС в узком, а затем в расширенном формате. Были обсуждены вопросы повестки, которые касались цифровой повестки ЕАЭС, транспортного, таможенного и налогового сотрудничества, формирования общего рынка газа и др.

А.Мирзоян выступил с речью. Он подтвердил, что Армения продолжит предпринимать последовательные шаги по углублению интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, включая создание условий для свободного перемещения товаров, услуг, труда и капитала. В то же время он отметил, что в 2019 году Армения принимает председательство в ЕАЭС, и выразил готовность принять одно из заседаний ЕМПС в Республике Армения летом 2019 года.