Денежный вопрос

Ноябрь 30, 2018  |   Автор :   |   Экономика

Страны-участницы Евразийского экономического союза намерены уже к 2025 году создать единый финансовый рынок. Пока что экономики стран ЕАЭС характеризуются низким уровнем насыщенности деньгами и кредитами. Именно дефицит инвестиционных и финансовых ресурсов стал сдерживающим фактором для устойчивого экономического роста стран Союза. Поэтому, как полагают эксперты, общий финансовый рынок нужен. Тем более, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе дается его определение.

Речь идет о формировании в странах ЕАЭС единых правил игры в страховом, банковском и биржевом секторах. Иначе говоря, суть в гармонизации законодательства государств Союза и в итоге сводится к созданию максимально благоприятных условий для населения и бизнеса. А значит — устойчивого экономического роста.

Вопрос в том, что конкретная пошаговая последовательность действий в создании общего финансового рынка в Договоре не оговорена. Более того, по мнению участников евразийского рынка, соответствующие статьи этого документа о целях и принципах согласованной валютной политики носят декларативный характер. Поэтому, несмотря на то, что Договором о ЕАЭС предусмотрено согласование мер по макроэкономической и валютной политике (которые оказывают наибольшее влияние на возможности использования национальных валют стран ЕАЭС), в реальности либо такого согласования нет, либо его результаты крайне неудовлетворительны, с точки зрения, повышения роли нацвалют стран Союза.

В этом смысле задача номер один на сегодня — серьезно усилить роль национальных валют в платежах за экспорт и импорт в рамках ЕАЭС и Большой Евразии, создать  единый рынок капитала и сформировать пути его продвижения. В последние годы наметилась тенденция роста доли нацвалют, среди которых преобладает российский рубль в обороте между участниками ЕАЭС. Тем не менее, на резервные валюты — доллар и евро по-прежнему приходится около четверти внешнеторгового оборота стран Союза. Аналогичная динамика наблюдается и в валютной структуре переводов физических лиц, где рубль и другие нацвалюты выходят на первый план по мере стабилизации макроэкономической ситуации. Однако доллар все же остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая Россию. Поэтому, как считают эксперты, на сегодня имеется серьезный резерв для повышения значимости национальных валют в расчетах, на который следует обратить внимание, разрабатывая соответствующую программу мер.

Доверие надо укреплять

В связи с ростом запроса в странах ЕАЭС на расчеты в национальных валютах председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов предлагает разработать евразийскую систему передачи финансовых сообщений.

“Для дальнейшего продвижения расчетов в национальных валютах на евразийском пространстве нам необходимо создание евразийской системы передачи финансовых сообщений с использованием наших возможностей в части “регулятивной песочницы”, — отметил он в ходе состоявшейся недавно в Москве XIII Международной конференции “Евразийская экономическая интеграция”.

Прямой путь к нацвалютам, по мнению респондентов опроса ЕАБР из числа представителей бизнеса и международных организаций, — снятие взаимных торговых и нетарифных барьеров между странами ЕАЭС, последовательная ликвидация валютных ограничений, а также препятствий для потоков капитала, не только в портфельных, но и в прямых инвестициях. Такой расклад в большей степени будет способствовать устойчивому использованию нацвалют, чем любые технологические решения.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин также расценивает задачу ЕАЭС по углублению отношений между странами-участницами, снятию барьеров, формированию общих стандартов, новых моделей регулирования, в том числе на финансовом рынке, как элемент интеграции. Поскольку евразийская интеграция сильно зависит от самой большой экономики — российской, РФ, как стране, создающей рынок для всех, необходимо наращивать темпы экономического роста, снимать барьеры и допускать участников из стран Союза к госзакупкам. “Здесь Россия иногда должна даже поступиться, тогда это даст толчок развитию Союза”, — констатирует г-н Кудрин.

В продолжение темы формирования единого финансового рынка заместитель председателя правления ЕАБР Андрей Крайний для начала указывает на то, что ЕАЭС расширяет интеграционные процессы.  Однако реализация свобод передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, несмотря на заметные достижения, требует доработок и совершенствования. Впереди насыщенная работа по координации в области промышленности, сельхозпроизводства, по созданию единых рынков нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии. “И все это идет своим чередом”, — оценивает ситуацию г-н Крайний, добавляя, что позитивное отношение граждан к Союзу постепенно снижается.

“Безусловно, атмосфера в союзе подпорчена санкциями. Но и нам внутри необходимо усиливать привлекательность ЕАЭС. Люди очень чутко реагируют на устойчивость финансовой системы каждой из стран союза в отдельности и всех вместе. И наша политика на взаиморасчеты в национальных валютах, конечно же, укрепляет доверие внутри блока”, — уточнил г-н Крайний.

На пути к гармонизации

Практическая работа для создания единого финансового рынка в ЕАЭС активно ведется и сейчас. Дело в том, что два года назад, в конце ноября 2016 года, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС был одобрен проект распоряжения Высшего Евразийского экономического совета “О разработке Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС”. В этом документе должно быть прописано, какие наднациональные нормативные акты будут разрабатываться, какие акты необходимо будет гармонизировать на национальном уровне и какие шаги по созданию общей или единой финансовой инфраструктуры следует предпринять.

Многое, конечно же, предстоит сделать для формирования единого финансового рынка. Прежде всего, гармонизировать национальные законодательства в финансовой сфере и определить единые требования к участникам финансового рынка. А далее на втором этапе создать нормативные основы и разработать единые технологии и процедуры надзора регулирующих органов за деятельностью участников финансового рынка. Речь, в частности, о взаимном признании лицензий участников финансового рынка. То есть юридическое или физическое лицо, получив лицензию в одной стране, может осуществлять финансовую деятельность на всей территории ЕАЭС.

Но главное, должна проводиться согласованная валютная политика. И здесь необходима координация курсовой политики. По оценкам специалистов, в условиях отсутствия таможенно-тарифных и нетарифных барьеров и функционирования единой таможенной территории в рамках ЕАЭС согласование курсовой политики имеет большое значение для обеспечения конкурентоспособности товаров, работ и услуг на общем рынке ЕАЭС.

Дело в том, что если по части торговой политики у ЕАЭС есть союзные компетенции, в части промышленной политики — смешанные, то денежно-кредитная и налогово-бюджетная политики находятся пока в компетенции самих стран-участниц ЕАЭС. Но, как признают сегодня и бизнес- и экспертное сообщество, необходимо гармонизировать национальные законодательства в финансовой сфере, чтобы суметь создать интегрированный валютный рынок. При этом среди основных препятствий в использовании национальных валют специалисты называют не только различие в валютном регулировании, но и недостаточное развитие рынка платежных услуг,  невыгодные курсы конвертации и высокую волатильность курсов национальных валют.

Развитие платежных инструментов или устранение определенных валютных ограничений могут способствовать большему использованию национальных валют в двусторонних отношениях. Но на практике выбор предприятиями валюты платежа зависит от того, применение какой валюты позволит снизить финансовые риски, транзакционные издержки, налоговые и неналоговые обязательства.

Как бы то ни было, уже совсем скоро, а именно в начале декабря на очередном заседании Евразийского межправсовета в Минске будет представлена Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС, после чего станет ясно, по каким именно механизмам центробанки стран Союза намерены открывать финансовые рынки друг для друга.

 

 


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