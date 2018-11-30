Регион Ноябрь 30, 2018 | Автор : admin

Сотрудничество между Республикой Армения и Российской Федерацией в области атомной энергетики является неотъемлемой частью армяно-российских отношений, и возник вопрос о создании рабочей группы, которая изучит перспективы сотрудничества в этой области после завершения эксплуатации Армянской атомной электростанции. Об этом в беседе с журналистами заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Республике Армения Сергей Копыркин.

В “Росатоме” есть много интересных и перспективных проектов, которые могли бы заинтересовать Армению и которые соответствовали бы особенностям использования электроэнергии в стране”, — сказал Копыркин. Он отметил, что сотрудничество в этой сфере находится под строгим контролем лидеров двух стран.

Говоря об Армянской АЭС, посол РФ подчеркнул, что АЭС имеет неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Армении, обеспечение функционирования промышленных объектов и играет огромную роль в обеспечении приемлемого для людей тарифа на электроэнергию.

“Сегодня реализуется проект продления срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2026 года. Я не исключаю, что на каком-то этапе вопрос дальнейшего продления срока снова станет темой повестки дня, но для этого требуется очень серьезный и подробный анализ ядерной энергетики, с точки зрения безопасности”, — сказал Копыркин.