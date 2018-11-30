Лучше всех выступил ведущий шашист страны Ншан Алавердян.

Помимо него, в турнире сыграли Давид Погосян, Гагик Григорян, Валерий Асатуров и примкнувшая к ним наша соотечественница из Грузии Зита Даниелян. Кстати, еще один армянский шашист — Гари Каламкаров выступал под грузинским флагом.

В соревновании по блицу в интеллектуальный спор вступили 32 игрока из 8 стран. Регламент — 9 туров по швейцарской системе. Из наших шашистов лучший результат показал мастер IDF Ншан Алавердян, имеющий 6 рейтинг на турнире. Он, набрав 10 очков из 18 возможных, поделил 9-12 места с российскими и грузинскими коллегами, а по дополнительным показателям стал 12-м. На два очка меньше в активе Даниелян, занявшей 25 место среди 31 участников. Погосян с 7 очками обосновался на 26 горизонтали, а Григорян (6), Калмакаров и Асатуров (по 5 очков) последовательно замкнули турнирную таблицу. Победителем стал набравший 16 очков белoрус Андрей Валюк.

В турнире по рапиду Алавердян вновь был 12-м. Однако на сей раз он превзошел по дополнительным показателям остальных конкурентов, также финишировавших с 7 очками. Кстати, среди них был и Погосян, занявший 16 место. А Калмакаров и Григорян оказались в подвале таблицы. Примечательно, что Алавердян победил лидера женского зачета, грузинку Ямзе Цивцивадзе, а Погосян одолел в заключительном туре 6-кратного чемпиона Грузии Александра Беруашвили. Главный же приз вновь достался Валюку, записавшему на свой счет 12 очков.

В турнире по классическим шашкам из нашей страны выступила только Зита Даниелян, которая с 2 очками замкнула таблицу соревнования. Первое место осталось за литовцем Арунасом Норвайшасом (11 очков).

По итогам всех турниров наша сборная, как сообщает Федерация шашек Армении, заняла 4 место в неофициальном командном зачете, уступив командам России, Грузии и Литвы. Сообщается также, что по предварительной договоренности с международной федерацией, в следующем году в нашей стране планируется провести ряд международных турниров.