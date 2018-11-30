В национальной сборной Армении по дзюдо появился очередной новобранец из России. А другой лидер отечественной дружины, скорее всего, будет вынужден пропустить следующий сезон. Об этом и многом другом в беседе с нашим корреспондентом по итогам чемпионата страны рассказал наставник сборной, чемпион Европы 2005 года Армен Назарян.

— В прошлом году вы были недовольны уровнем конкуренции в чемпионате Армении и мастерством его участников. Каковы впечатления от нынешнего первенства?

— На сей раз в главном турнире страны преобладали молодые дзюдоисты, самым старшим из которых был 27-летний новобранец нашей сборной Арсен Ханджян. Любители спорта знакомы с ним по выступлениям за Россию. Мы давно желали видеть его в нашей команде и наконец-то уладили этот вопрос. Арсен сходу победил в чемпионате Армении и с января будет представлять нашу страну. По сравнению с прошлым годом, незначительно увеличилось число участников национального первенства — на татами вышли 80 спортсменов и 13 спортсменок.

— Количество переросло в качество?

— Частично. Я заметил положительный сдвиг в весовых категориях до 60 и 66 кг, в которых в прошлом году была удручающая картина. Имею в виду техническую подготовку ребят, поскольку в дзюдо наиболее важен этот фактор. Функциональную и физическую подготовку можно поправить на сборах, а вот корректировку индивидуального мастерства проводят личные тренеры спортсменов в ходе занятий на местах.

— Я правильно заметил, что на лидирующие позиции в весовых категориях до 73, 81 и 90 вышли новые ребята?

— Не совсвем. Например, тяжеловес Гор Гюнасян в 2017 году также стал чемпионом республики. В новом сезоне планируем привлечь его к участию в международных соревнованиях, чтобы объективно оценить его потенциал. В категории до 73 кг в отсутствии нашего лидера Фердинанда Карапетяна победил Самвел Хачатрян, который в последние годы постоянно становился призером. А в весовой категории до 81 кг первенствовал излечившийся от травм Давид Саргсян.

— Кстати, чем было обусловлено отсутствие Карапетяна?

— Мы просто решили предоставить шанс другим дзюдоистам с тем, чтобы они провели по возможности больше поединков. Свои впечатления о возможностях этих ребят сможем обобщить по итогам их участия в турнирах на Кубок Европы, к которым планируем привлечь их.

— В какой весовой категории у нас складывается наиболее сильная конкуренция?

— Думаю, в категории до 66 кг.

— В какой форме находится Арсен Ханджян и какие надежды связываете с ним?

— Он очень хороший дзюдоист, с возможностями которого мы знакомы еще по российскому этапу его карьеры. Однако Арсен вынужден был пропустить прошлый сезон, поскольку до этого без разрешения федерации дзюдо участвовал в соревнованиях по самбо. А в нашем виде спорта с этим очень строго — нарушителей ожидает годичное отстранение от турниров. В этом году Арсен воздержался от участия в чемпионатах мира и Европы по самбо, чтобы вернуться в дзюдо. С января он станет выступать в сильнейших турнирах, поскольку его квалификация позволяет это. Ханджян был чемпионом России, и этим все сказано. Надеюсь, ему удастся завоевать допуск на олимпийские игры 2020 года. В его распоряжении почти два года, что вполне достаточный срок.

— Вы намерены и впредь уповать на наших соотечественников из-за рубежа?

— До олимпийских игр подобных планов нет. Желающих выступать за нашу сборную — много, но до конца текущего олимпийского цикла мы просто не успеем оформить их переход и участие в рейтинговых соревнованиях. Так что, пока наши основные ожидания от Карапетяна и Ханджяна. А в будущем ставку будем делать на работу с местными кадрами.

— Почему среди участников чемпионата Армении не было одного из лидеров сборной Арсена Казаряна?

— По той же причине, которую я уже выделил. Он чемпионату страны по дзюдо предпочел мировое первенство по самбо (стал бронзовым призером — Г.Н.). Мы предупредили его о последствиях этого шага, но он решил иначе. Теперь ожидаем вердикта федерации дзюдо Армении. Скорее всего, Арсена ожидает годичная дисквалификация.

— Есть ли в вашей команде другие дзюдоисты, столкнувшиеся с подобной проблемой?

— Нет. Вопрос в том, что мы тратим определенные средства на подготовку и участие в международных соревнованиях спортсменов, которые потом выбирают другой вид спорта. Это просто некорректно. Тем более, что самбисты вообще не проводят сборов и ничего не делают. Мы хотим развивать нашу дисциплину, а не готовить кадры для других.

— А какие турнирные планы у действующего чемпиона Европы Фердинанда Карапетяна?

— Он тренируется, готовясь к намеченному на 15 декабря заключительному турниру серии “Мастерс” в Китае, в котором будут разыграны довольно высокие рейтинговые очки. В нем примут участие 16 лучших дзюдоистов мира весовой категории до 73 кг. Участием в нем мы желаем восполнить пробел, вызванный пропуском чемпионата мира в Баку. А новый сезон начнем с январских сборов в Австрии и Армении, после которых члены сборной приступят к участию в международных соревнованиях. Часть выступит в Кубке Европы, другие — отправятся на более высокие по статусу “Гран-при” и турниры “Большого шлема”. Вообще следующий сезон насыщен важными соревнованиями: студенческие игры, чемпионат мира в Японии, Европейские игры в Беларуси. Кстати, из наших допуск на континентальную олимпиаду пока имеет только Карапетян. В распоряжении остальных будет 5 месяцев на завоевание путевки. Все определится в мае.