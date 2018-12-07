Регион Декабрь 07, 2018 | Автор : admin

Начальник управления по информации и связям с общественностью МИД Республики Арцах Артак Нерсисян в разговоре с Tert.am прокомментировал предложение азербайджанской стороны об обмене армянских пленников, которые сейчас находятся в Азербайджане, на граждан Азербайджана, которые отбывают срок в Арцахе.

— Как вы прокомментируете звучащие в последнее время предложения азербайджанской стороны произвести обмен удерживаемых в Азербайджане армянских заложников на осужденных в Арцахе азербайджанских граждан по принципу “всех на всех”?

— В первую очередь, необходимо внести ясность в вопрос о статусе лиц, находящихся у сторон. В Арцахе по решению суда отбывают наказание трое граждан Азербайджана, двое из них, Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев — за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая похищение и убийство несовершеннолетнего юноши. Согласно нормам международного гуманитарного права, они не являются ни заложниками, ни военнопленными. В то же время в Азербайджане, по нашим данным, удерживаются трое армянских заложников, которые были захвачены азербайджанской стороной за последние годы. Они не совершили никаких преступлений на территории Азербайджана. Более того, двое из них имеют определенные проблемы со здоровьем. Все трое являются заложниками, и их удержание в Азербайджане является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, а также Международной конвенции о борьбе с захватом заложников.

Мотивы азербайджанской стороны очевидны: Баку пытается поставить знак равенства между отбывающими наказание в Арцахе по решению суда преступниками и удерживаемыми в Азербайджане заложниками с тем, чтобы предложение об обмене по принципу “всех на всех” выглядело в качестве гуманитарного шага. Между тем, настоящим гуманитарным шагом стало бы освобождение армянских заложников, как того требует, в том числе, вышеупомянутая Конвенция. Баку не сделал этого и, следовательно, не может говорить о гуманизме в этом вопросе.

Власти Республики Арцах неоднократно заявляли о том, что не вели и не ведут каких-либо переговоров относительно освобождения или же обмена Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Более того, призывы к их освобождению являются очевидным поощрением безнаказанности и вседозволенности, как это произошло в случае с убийцей Сафаровым. Очевидно, что Азербайджан в очередной раз пытается спекулировать гуманитарными вопросами в своих политических целях.

В качестве гуманитарного жеста власти Арцаха готовы в рамках закона рассмотреть возможность досрочного освобождения гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, который не совершал тяжких или же особо тяжких преступлений на территории Арцаха.

Ответные действия Азербайджана, направленные на освобождение армянских заложников, в первую очередь, тех, у кого есть очевидные проблемы со здоровьем, продемонстрировали бы готовность этой страны предпринять гуманитарные шаги, а также серьезность звучащих из Баку заявлений.